Фуру занесло на гололеде и она заблокировала трассу М53

Фуру занесло на гололеде и она заблокировала трассу М53 (видео)

Утром 26 января трассу М53 в Новосибирской области, недалеко от города Болотное, заблокировала фура: проехать дальше может только небольшая машина.


Инцидент произошел около 10 часов. «Две фуры столкнулись на трассе Новосибирск – Кемерово, примерно в 20 км от Болотного. Предположительно, фуру "Мария-Ра" занесло на скользкой дороге и она врезалась в грузовик Mercedes-Benz», — сообщают специалисты мобильного приложения «Автоспас».


Из-за столкновения фуру с логотипом «Мария-Ра» занесло и она почти полностью перегородила проезд по трассе в обе стороны. Судя по видео, снятым очевидцем, на месте аварии собралась большая пробка из фур, там уже работают сотрудники ГИБДД.



Фуры иногда перегораживают и дороги в Новосибирске, из-за чего на магистралях выстраиваются пробки из нескольких десятков машин.

Ксения Евдокимова
Скриншот с видео
Видео youtube.com, канал «Автоспас Мобильное приложение»

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