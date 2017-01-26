Вспышка ОРВИ: ​в карантине 3 детсада и классы в 12 школах 

Новосибирские власти полностью закрыли на карантин из-за ОРВИ и гриппа три детских сада и частично группы в 41 саду.







По информации Роспотребнадзора по НСО, из-за болезни детей также закрыто 18 классов в 12 школах.







«За 3-ю неделю 2017 года в Новосибирской области обратилось за медицинской помощью по поводу заболеваемости ОРВИ и гриппом 23 623 человека, темп прироста по сравнению с предыдущей неделей составил 11,2 %. Рост заболеваемости регистрируется преимущественно за счет взрослого населения», — уточнили в Роспотребнадзоре.







По результатам лабораторного мониторинга, в области преобладают вирусы гриппа типа A/H3N2 и в единичных случаях грипп В. Эти вирусы вошли в состав вакцины против гриппа для сезона 2016–2017 годов, добавили в ведомстве.







В частности, в Новосибирске на карантин закрыли две группы детского сада № 88. До этого в инфекционной больнице умерла 5-летняя девочка, посещавшая этот сад.