​Пять человек пострадали в ночном ДТП с такси и внедорожником на Октябрьском мосту

Сегодня ночью 26 января на Октябрьском мосту в Новосибирске лоб в лоб столкнулись Mitsubishi Outlander и машина такси Renault Logan — в результате внедорожник лег на крышу, а переднюю часть такси смяло в гармошку.





ДТП произошло в 0:30 в Ленинском районе.





«Водитель 28 лет на автомобиле Mitsubishi Outlander ехал по Октябрьскому мосту со стороны ул. Немировича-Данченко в сторону ул. Зыряновской и столкнулся с Renault Logan, за рулем которого был водитель 56 лет. Он ехал во встречном направлении. После столкновения за медицинской помощью обратились пять человек», — сообщили в Госавтоинспекции Новосибирска.







Как рассказал НГС.НОВОСТИ очевидец происшествия, Mitsubishi Outlander лег колесами вверх, а переднюю часть автомобиля Renault Logan, который был автомобилем такси, смяло в гармошку — водитель оказался зажат в салоне. На месте ДТП работали как минимум 2 бригады «скорой помощи».











По данным Госавтоинспекции, среди пострадавших, кроме водителя «Рено», который получил перелом обоих бедер, двух ребер и правой голени, пострадал его пассажир 23 лет — у него перелом бедренной кости справа. Пассажирка «Мицубиси», тоже 23 лет, получила сотрясение мозга, сломала ребра, ключицу и позвонок. Еще одного пассажира «Мицубиси» осмотрели и отпустили домой — он получил ушибы. Пятый пострадавший — тоже пассажир «Мицубиси» 28 лет — отказался от госпитализации, у него ушиб головы.







В Госавтоинспекции отметили, что стаж вождения у таксиста — 37 лет, у водителя «Мицубиси» — 9 лет.





