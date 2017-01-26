​Пять человек пострадали в ночном ДТП с такси и внедорожником на Октябрьском мосту

Пять человек пострадали в ночном ДТП с такси и внедорожником на Октябрьском мосту (фото)

Сегодня ночью 26 января на Октябрьском мосту в Новосибирске лоб в лоб столкнулись Mitsubishi Outlander и машина такси Renault Logan — в результате внедорожник лег на крышу, а переднюю часть такси смяло в гармошку. 


ДТП произошло в 0:30 в Ленинском районе. 


«Водитель 28 лет на автомобиле Mitsubishi Outlander ехал по Октябрьскому мосту со стороны ул. Немировича-Данченко в сторону ул. Зыряновской и столкнулся с Renault Logan, за рулем которого был водитель 56 лет. Он ехал во встречном направлении. После столкновения за медицинской помощью обратились пять человек», — сообщили в Госавтоинспекции Новосибирска.


Как рассказал НГС.НОВОСТИ очевидец происшествия, Mitsubishi Outlander лег колесами вверх, а переднюю часть автомобиля Renault Logan, который был автомобилем такси, смяло в гармошку — водитель оказался зажат в салоне. На месте ДТП работали как минимум 2 бригады «скорой помощи».


Пять человек пострадали в ночном ДТП с такси и внедорожником на Октябрьском мосту (фото)


По данным Госавтоинспекции, среди пострадавших, кроме водителя «Рено», который получил перелом обоих бедер, двух ребер и правой голени, пострадал его пассажир 23 лет — у него перелом бедренной кости справа. Пассажирка «Мицубиси», тоже 23 лет, получила сотрясение мозга, сломала ребра, ключицу и позвонок. Еще одного пассажира «Мицубиси» осмотрели и отпустили домой — он получил ушибы. Пятый пострадавший — тоже пассажир «Мицубиси» 28 лет — отказался от госпитализации, у него ушиб головы.


В Госавтоинспекции отметили, что стаж вождения у таксиста — 37 лет, у водителя «Мицубиси» — 9 лет.


Анна Наумцева
Фото предоставлено Госавтоинспекцией по Новосибирску (1), Александра Ощепкова (2)

Прочтений: 15538
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (52)52
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА
Прямой эфир
все онлайн-конференции

Лента новостей

Голосуй!

Нужно ли навсегда запретить парковку на пл. Ленина (напротив магазина «Л'Этуаль»)?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено