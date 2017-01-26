Больше десятка мелких аварий погрузили город в сложные пробки

Утром 26 января дороги Новосибирска сковали 7-балльные пробки — рекордсменом по длине стал традиционный затор на ул. Большевистская.









Напряженной, по данным сервиса Яндекс.Пробки, выглядит транспортная ситуация на Юго-Западном и Станиславском жилмассивах. В 9-м часу утра ул. Троллейная от ул. Немировича-Данченко до ул. Связистов практически встала: скорость транспортного потока упала до 3 км/ч. Пробка продолжилась на участке дороги, известном под названием «тещин язык»: там ситуацию осложнили не только 3 ДТП, но и дорожные работы.









Также пробки сковали въезды на Димитровский и Октябрьский мосты со стороны левого берега.







На ул. Большевистской скопилась традиционная пробка от разъезда Иня до Речного вокзала. Проезд в сторону центра города затруднили 2 аварии в районе коттеджного поселка «Красная горка». Из-за нее водители снизили скорость до 10 км/ч.











Также напряженная ситуация сложилась на ул. Ипподромской, Богдана Хмельницкого, ул. Восход, Кирова, Никитина, Бориса Богаткова.







Общая ситуация с пробками, по данным на 8:55, оценивалась на 7 баллов, заторы сопровождались мелкими ДТП, которых на карте Яндекс.Пробок насчитывалось больше десятка. Вчера в утренний час пик на дорогах было немного свободнее.