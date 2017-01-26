Хоккей: «Сибирь» вырвала у «Ак Барса» победу в овертайме 

Хоккей: «Сибирь» вырвала у «Ак Барса» победу в овертайме  (видео)

​Вечером 25 января в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирская «Сибирь» обыграла казанский «Ак Барс» со счетом 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 1:0).


Игра проходила в Казани на ледовой площадке «Татнефть-Арена». Ворота новосибирской команды защищал Дэнни Тэйлор.


«Очень хороший матч, мне понравился. Были очень хорошие скорости. "Ак Барс" — очень сильная, мобильная команда, сильно омолодившаяся. Поэтому нам непросто было. Но я очень доволен. Ребята и с волнением справились, и в общем-то держали темп игры. Во втором периоде "Ак Барс", наверное, имел больше моментов, особенно на контратаках. Но в целом игра, на мой взгляд, была равная», — заявил после матча главный тренер новосибирской команды Андрей Скабелка. Его слова приводит пресс-служба «Ак Барса».


В первом периоде игра развивалась достаточно вяло: ни одной из команд не удалось открыть счет. Но уже в начале второй двадцатиминутки точным броском в ворота «Сибири» отметился нападающий «Ак Барса» Михаил Варнаков. Счет стал 1:0 в пользу хозяев ледовой площадки.


Ответную шайбу новосибирской команде удалось забить только в третьем периоде. Численным преимуществом на 48-й минуте воспользовался защитник Максим Игнатович, следует из онлайн-трансляции на сайте «Сибири».


«До окончания основного времени Игнатович успел еще и поучаствовать в драке», — отмечает пресс-служба КХЛ.


К окончанию основного времени команды подошли с равным счетом. Исход матча решил овертайм. Победу «Сибири» принес Егор Миловзоров, забросивший шайбу в ворота соперника с передачи Константина Окулова.


​В прошлый раз «Сибирь» встречалась с «Ак Барсом» в ноябре 2016 года: тогда казанская команда оказалась сильнее.


Сейчас «Сибирь» располагается на 9-й строчке турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ. Следующий матч команда проведет в пятницу, 27 января, в гостях у тольяттинской «Лады».



Ольга Хмелевская
Скриншот video.khl.ru
Видео video.khl.ru

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