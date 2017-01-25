​Отсрочка повышения тарифов, экстремальная парковка джипа и другие главные новости

Отсрочка повышения тарифов, экстремальная парковка джипа и другие главные новости

Дайджест главных событий 25 января по версии НГС.


• Темой дня стал перенос на более поздний срок массового повышения тарифов в общественном транспорте. Ранее заявлялось, что повышение будет в феврале. Однако власти разобрались подробней и не нашли в экономике перевозчиков обоснований для повышения — владельцы маршрутов платят своим водителям и кондукторам черную зарплату и недоплачивают налоги.


• Новосибирского водителя внедорожника не остановило то, что на парковочное место уборщик сгреб огромную кучу снега. Он просто заехал на нее и припарковался как «царь горы».


• В поликлинике под Новосибирском обнаружилась полнейшая разруха — не хватает персонала, осыпаются стены и крошится потолок. Местные жители прислали в редакцию впечатляющие фото, а власти отчитались о скором ремонте злосчастной амбулатории.


• Происшествием дня стала трагедия в одной из новосибирских семей — 5-летняя девочка умерла от осложнений вирусной инфекции.

Марк Волков
Фото Екатерины Калиневич

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