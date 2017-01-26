Новосибирцы проели за год больше 200 миллиардов рублей

Новосибирцы проели за год больше 200 миллиардов рублей


Новосибирскстат опубликовал данные по обороту в розничной торговле, общепите и сфере услуг за весь 2016 год. 


Торговля продолжает падать, зато общепит немного вырос. Хуже всего дела обстоят в ритейле — общий объем продаж в магазинах Новосибирской области упал в 2016 году на 4,8 % по сравнению с 2015 годом, составив 449,4 млрд руб. При этой оценке учтена годовая инфляция, поскольку в чистом выражении продажи даже выросли, поскольку в прошлом году новосибирская торговля продала товаров на 444,3 млрд руб. Тем не менее ситуация в ритейле существенно лучше, чем годом ранее, когда эта сфера просела более чем на 16 % (по сравнению с 2014 годом). 


Новосибирцы проели за год больше 200 миллиардов рублей


Траты новосибирцев в магазинах распределились почти поровну между едой (211 млрд руб.) и непродовольственными товарами (238 млрд руб.), при этом падение в пищевом ритейле было меньше (чуть более 3 % против 6,3 % в непродовольственной рознице). 


Неплохо дела обстоят и в общественном питании. Жители области оставили в барах, ресторанах и столовых за год 20,7 млрд руб., что с учетом инфляции означает рост на 3,7 %. Годом ранее эта сфера потеряла больше 8 %. 


Самым удачным для рестораторов месяцем стал октябрь (1,9 млрд руб.), а самым трудным — январь (1,4 млрд руб.).


Незначительный рост общего оборота в общепите, впрочем, сопровождался появлением большого количества новых заведений, что не могло не сказаться на усилении конкуренции и в самом конце прошлого года. В начале нынешнего в Новосибирске закрылось больше 20 заведений разного формата.

Стас Соколов
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