​Минздрав рассказал о будущем поликлиники с осыпающимся потолком

Министерство здравоохранения Новосибирской области прокомментировало ситуацию во врачебной амбулатории поселка Мочище.


Минздрав рассказал о будущем поликлиники с осыпающимся потолком

Сегодня в редакцию НГС обратилась читательница Карина Данилова, которая пожаловалась на плохое состояние здания и нехватку персонала в амбулатории. В частности, женщина рассказала, что в стене, потолке, полу здания постоянно появляются дыры.


В ответ на запрос минздрав НСО сообщил, что капитальный ремонт здания Мочищенской врачебной амбулатории запланирован в 2017 году.


«Объем средств по проекту — 7,5 млн руб.», — рассказали в Минздраве.


Амбулатория входит в состав Новосибирской клинической центральной районной больницы. Сейчас в ней работают участковый терапевт, участковая медицинская сестра, врач-стоматолог и фельдшер.


«На фельдшера временно возложены функции по оказанию помощи детскому населению в связи с увольнением и переездом участкового педиатра в другой регион в декабре 2016 года. Также 2 раза в неделю в медицинскую организацию приезжает участковый педиатр и участковая медицинская сестра из другого структурного подразделения НКЦРБ», — описали в министерстве.


В ближайшее время в амбулатории появится новый врач-педиатр — сейчас с кандидатом идут переговоры.


Помощь узких специалистов население, которое прикреплено к амбулатории, получает в поликлинике № 27, ГКБ № 1, областной больнице и областном онкодиспансере в Новосибирске. Материал для лабораторных исследований берут в амбулатории, также у учреждения есть санитарный транспорт.


Минздрав рассказал о будущем поликлиники с осыпающимся потолком


Минздрав рассказал о будущем поликлиники с осыпающимся потолком


Минздрав рассказал о будущем поликлиники с осыпающимся потолком


Елена Громкова
Фото Карины Даниловой

Прочтений: 1295
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (4)4
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА
Прямой эфир
все онлайн-конференции

Лента новостей

Голосуй!

Нужно ли навсегда запретить парковку на пл. Ленина (напротив магазина «Л'Этуаль»)?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено