​Минздрав рассказал о будущем поликлиники с осыпающимся потолком

Министерство здравоохранения Новосибирской области прокомментировало ситуацию во врачебной амбулатории поселка Мочище.





Сегодня в редакцию НГС обратилась читательница Карина Данилова, которая пожаловалась на плохое состояние здания и нехватку персонала в амбулатории. В частности, женщина рассказала, что в стене, потолке, полу здания постоянно появляются дыры.





В ответ на запрос минздрав НСО сообщил, что капитальный ремонт здания Мочищенской врачебной амбулатории запланирован в 2017 году.



«Объем средств по проекту — 7,5 млн руб.», — рассказали в Минздраве.



Амбулатория входит в состав Новосибирской клинической центральной районной больницы. Сейчас в ней работают участковый терапевт, участковая медицинская сестра, врач-стоматолог и фельдшер.



«На фельдшера временно возложены функции по оказанию помощи детскому населению в связи с увольнением и переездом участкового педиатра в другой регион в декабре 2016 года. Также 2 раза в неделю в медицинскую организацию приезжает участковый педиатр и участковая медицинская сестра из другого структурного подразделения НКЦРБ», — описали в министерстве.



В ближайшее время в амбулатории появится новый врач-педиатр — сейчас с кандидатом идут переговоры.



Помощь узких специалистов население, которое прикреплено к амбулатории, получает в поликлинике № 27, ГКБ № 1, областной больнице и областном онкодиспансере в Новосибирске. Материал для лабораторных исследований берут в амбулатории, также у учреждения есть санитарный транспорт.















