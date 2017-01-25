Минздрав рассказал о будущем поликлиники с осыпающимся потолком
Министерство здравоохранения Новосибирской области прокомментировало ситуацию во врачебной амбулатории поселка Мочище.
Сегодня в редакцию НГС обратилась читательница Карина Данилова, которая пожаловалась на плохое состояние здания и нехватку персонала в амбулатории. В частности, женщина рассказала, что в стене, потолке, полу здания постоянно появляются дыры.
В ответ на запрос минздрав НСО сообщил, что капитальный ремонт здания Мочищенской врачебной амбулатории запланирован в 2017 году.
«Объем средств по проекту — 7,5 млн руб.», — рассказали в Минздраве.
Амбулатория входит в состав Новосибирской клинической центральной районной больницы. Сейчас в ней работают участковый терапевт, участковая медицинская сестра, врач-стоматолог и фельдшер.
«На фельдшера временно возложены функции по оказанию помощи детскому населению в связи с увольнением и переездом участкового педиатра в другой регион в декабре 2016 года. Также 2 раза в неделю в медицинскую организацию приезжает участковый педиатр и участковая медицинская сестра из другого структурного подразделения НКЦРБ», — описали в министерстве.
В ближайшее время в амбулатории появится новый врач-педиатр — сейчас с кандидатом идут переговоры.
Помощь узких специалистов население, которое прикреплено к амбулатории, получает в поликлинике № 27, ГКБ № 1, областной больнице и областном онкодиспансере в Новосибирске. Материал для лабораторных исследований берут в амбулатории, также у учреждения есть санитарный транспорт.
Елена Громкова
Фото Карины Даниловой