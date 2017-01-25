Новосибирцы потеряли интерес к строящимся квартирам

Новосибирцы потеряли интерес к строящимся квартирам

В 2016 году жители Новосибирской области стали реже покупать квартиры по договору долевого участия.


«Всего [за год] зарегистрировано 31,6 тыс. договоров долевого участия в строительстве», — сообщили в Управлении Росреестра по Новосибирской области. Это на 12 % меньше, чем в 2015 году, когда Росреестр насчитал в регионе почти 36 тыс. таких сделок.


А в 2014 году этот показатель был еще выше: 55,5 тыс. договоров долевого участия в строительстве, т.е. на 43 % больше по сравнению с 2016 годом.


В прошлом году наибольшее оживление наблюдалось на рынке недвижимости в декабре, когда новосибирцы подписали 3,5 тыс. договоров долевого участия в строительстве, отмечают в Управлении Росреестра.


Неделей ранее пресс-служба правительства Новосибирской области сообщила о том, что строители региона почти на 17 % перевыполнили план по вводу жилья за 2016 год. А еще перед Новым годом стало известно, что среди районов Новосибирска по застройке лидирует Октябрьский — за год здесь построили почти четверть от всего объема нового жилья. Среди строительных компаний лидером по вводу жилья в 2016 году оказался «Метаприбор», который в качестве генподрядчика возвел в городе 6 домов общей площадью 86 тыс. кв. м.

Ольга Хмелевская
Фото Ольги Бурлаковой

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