Пятилетняя девочка умерла от вирусной инфекции

Пятилетняя девочка умерла от вирусной инфекции

В Новосибирске на карантин закрыли две группы детского сада № 88, до этого в инфекционной больнице умерла 5-летняя девочка, посещавшая этот сад.


Смерть девочки подтвердили в администрации Ленинского района, однако отметили, что не это стало причиной карантина.


«Там 20 % ОРВИ, если 20 % мы закрываем группу на карантин, согласно приказу Минздрава», — отметили в администрации. Всего в районе в шести садах закрыты группы на карантин.


В детском саду № 88 корреспонденту НГС.НОВОСТИ подтвердили закрытие группы в садике по постановлению властей.


В приказе указано, что две группы закрываются на карантин с 26 января по 1 февраля 2017 года.


Родители других воспитанников рассказали НГС.НОВОСТИ, что умершей девочке было 5 лет, она скончалась в инфекционной больнице, у нее был отек мозга. В больнице она находилась с прошлой недели.

Елена Громкова
Фото littleny (Essentials/iStock)

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