Подъезд 9-этажки заполнился дымом из-за пожара: спасатели вывели 26 человек

В 9-этажном доме на ул. Палласа в Кировском районе Новосибирска загорелась квартира, в которой жила пенсионерка, — из подъезда эвакуировали 26 человек.





​«Сообщение о пожаре в жилом доме на Палласа, 3 поступило в 14:32. На место пожара выехали 32 сотрудника МЧС, 4 автоцистерны, одна автолестница и еще несколько машин. В считаные минуты после прибытия огнеборцы эвакуировали людей с верхних этажей дома, куда с седьмого этажа поднимался дым. Всего десять минут потребовалось на ликвидацию горения в квартире и дымоудаление», — рассказали в отделе информации ГУ МЧС России по Новосибирской области.





Ликвидировали открытое горение пожарные в 14:49, потушили — в 15:39. Из сильно задымленного подъезда были спасены 26 человек, в том числе пятеро детей. Погибших и травмированных в пожаре нет, рассказали в МЧС. Причина пожара сейчас выясняется.







Один из очевидцев снял пожар на видео. На нем видно, что горит квартира, расположенная на 7-м этаже, в крайнем подъезде 9-этажного дома. По словам очевидца, потом огонь перекинулся на квартиру на 8-м этаже. Кроме того, мужчина видел, что из подъезда эвакуировали людей. Кто-то из жителей стоял на улице, кто-то ушел в соседний дом.











Женщина, которая живет на 4-м этаже в этом же подъезде, рассказала, что в квартире, где случился пожар, живет бабушка. Ей 67 лет, и она практически слепая. «Получилось возгорание, [бабушка] не смогла выйти. Соседи — женщина с двумя детьми — почувствовали гарь и помогли ей [бабушке] выйти. "Скорая" подъехала, бабушку увезли, у нее все лицо было черное от копоти», — рассказала жительница.





Женщина пояснила, что приехала с работы как раз в момент начала пожара. Пожарные разрешили ей зайти в подъезд и забрать из квартиры документы и ценные вещи, после чего из подъезда вышли все жители. Запустили жильцов в квартиры около 16 часов, женщина говорит, что лифт в подъезде работает, однако электричества в квартире нет и на кухне сильно пахнет гарью.







Недавно пожарные вытащили из горящего здания газовые баллоны и предотвратили их взрыв.

