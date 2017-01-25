Новосибирск попал в топ самых дорогих городов мира

Новосибирск попал в топ самых дорогих городов мира

​Рейтинг составили международные аналитики.


Рейтинг дороговизны городов Cost of Living Index 2017 составил аналитический портал Numbeo, занимающийся мониторингом цен. В него попали 472 города в 121 стране мира. Новосибирск расположился на 416-й строчке.


Из российских городов в топе также оказались Москва, Екатеринбург, Казань и Санкт-Петербург. Все они находятся в рейтинге выше, чем столица Сибири.


На первом месте в рейтинге оказался город Гамильтон на Бермудских островах, на остальных строчках в первой десятке — города Швейцарии (Женева, Базель, Цюрих, Цуг, Лозанна и Берн).


На последних строчках в мировом топе — египетский Каир и индийские города Мангалур и Трива́ндрам.


При определении стоимости жизни в городах и странах аналитики учитывали расходы на питание и одежду, стоимость недвижимости, тарифы на коммунальные услуги, отмечается на сайте рейтинга.


НГС.НОВОСТИ регулярно рассказывают об элитном жилье, которое продается в Новосибирске. Одно из таких предложений — квартира с хаммамом за 77 млн руб., попавшая в рейтинг дорогого и эксклюзивного жилья России.


Повысит стоимость жизни в Новосибирске и грядущее повышение тарифов на коммунальные услуги в НСО. Что касается питания, то за 2016 год минимальный набор продуктов в Новосибирской области подорожал на 2 %.

Ольга Власова
Фото Татьяны Фатеевой

Прочтений: 6347
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (37)37
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА
Прямой эфир
все онлайн-конференции

Лента новостей

Голосуй!

Нужно ли навсегда запретить парковку на пл. Ленина (напротив магазина «Л'Этуаль»)?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено