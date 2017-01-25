Новосибирск попал в топ самых дорогих городов мира

​Рейтинг составили международные аналитики.





Рейтинг дороговизны городов Cost of Living Index 2017 составил аналитический портал Numbeo, занимающийся мониторингом цен. В него попали 472 города в 121 стране мира. Новосибирск расположился на 416-й строчке.







Из российских городов в топе также оказались Москва, Екатеринбург, Казань и Санкт-Петербург. Все они находятся в рейтинге выше, чем столица Сибири.







На первом месте в рейтинге оказался город Гамильтон на Бермудских островах, на остальных строчках в первой десятке — города Швейцарии (Женева, Базель, Цюрих, Цуг, Лозанна и Берн).





На последних строчках в мировом топе — египетский Каир и индийские города Мангалур и Трива́ндрам.







При определении стоимости жизни в городах и странах аналитики учитывали расходы на питание и одежду, стоимость недвижимости, тарифы на коммунальные услуги, отмечается на сайте рейтинга.







НГС.НОВОСТИ регулярно рассказывают об элитном жилье, которое продается в Новосибирске. Одно из таких предложений — квартира с хаммамом за 77 млн руб., попавшая в рейтинг дорогого и эксклюзивного жилья России.







Повысит стоимость жизни в Новосибирске и грядущее повышение тарифов на коммунальные услуги в НСО. Что касается питания, то за 2016 год минимальный набор продуктов в Новосибирской области подорожал на 2 %.