​Новосибирец отправился в колонию за взрыв банкомата Сбербанка

Новосибирец отправился в колонию за взрыв банкомата Сбербанка

В Новосибирской области в силу вступил приговор 36-летним Евгению Шишову и Евгению Незнамову, которых признали виновными в деле со взрывом банкомата Сбербанка.


Коченевский суд вынес приговор 11 октября 2016 года. Сегодня, 25 января, областной суд оставил его без изменения.


«В суде установлено, что в 2014 году Шишов и еще одно лицо, ранее осужденные за совершение особо тяжких насильственных преступлений, после освобождения решили совершить тайное хищение денежной наличности в особо крупном размере из банкомата одного из филиалов Сибирского банка ПАО "Сбербанк" в Новосибирской области», — рассказали в прокуратуре НСО.


Преступники обратились к Незнамову, который прежде работал в Сбербанке. Он рассказал им, как часто в банкомат привозят деньги и как работает система охраны и видеонаблюдения в банке. Кроме того, Незнамов дал Шишову и второму подельнику автомобиль и пустил жить к себе в комнату, пока те готовились к преступлению.


В ночь с 9 на 10 октября 2015 года Шишов с двумя подельниками — один остался неизвестен следствию, а второго, по информации Следственного управления СК РФ по НСО, звали Сергей Смеян — приехали к отделению Сбербанка в селе Прокудское.


Неизвестный мужчина остался у входа в банк, а Шишов и Смеян надели перчатки и маски и отправились за деньгами. В банкомате было 6,5 млн руб. Они запустили в банкомат газовую смесь и подожгли ее с помощью фитиля.


Но взрыв случился не сразу, а только когда Смеян вернулся к банкомату. После этого банкомат развалился. Здание также оказалось повреждено — ущерб от взрыва достиг 1,3 млн руб. Смеян сильно пострадал и не мог сам передвигаться, Шишов вместе с подельником забрали его и скрылись с места происшествия.


После, когда они оставили его, он «покончил жизнь самоубийством из имеющегося при нем сигнального пистолета», добавили в прокуратуре.


Суд начался в сентябре 2016 года, во время заседания мужчины признали свою вину.


Шишов отправился на 6 лет в колонию строгого режима, его признали виновным в попытке совершить кражу (ст. 30, ст. 158 УК РФ) и уничтожении чужого имущества взрывом (ст. 167 УК РФ). Его подельник Незнамов отправился на 3,5 года в колонию общего режима за пособничество.

Елена Громкова
Фото Екатерины Калиневич

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