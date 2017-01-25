Власти выясняют мнение горожан о пешеходной улице Ленина

Власти выясняют мнение горожан о пешеходной улице Ленина (опрос)

Мэрия Новосибирска запустила на своем сайте опрос, чтобы выяснить отношение горожан к предложению сделать ул. Ленина пешеходной.


В понедельник, 23 января, мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что участок ул. Ленина от одноименной площади до театра «Красный факел» должен стать пешеходным по выходным дням каждого лета. Поручение изучить этот вопрос мэр дал своему заместителю Данияру Сафиуллину на расширенном аппаратном совещании. По мнению мэра, ограничение движения на ул. Ленина не повлияет на дорожную ситуацию — в выходные дни автомобильный трафик по этой улице значительно ниже.


А вечером 24 января на муниципальном портале Новосибирска открылось голосование о перспективе создания пешеходной зоны на ул. Ленина. Мэрия попросила горожан ответить на 4 вопроса: «Как вы относитесь к созданию пешеходных зон на улицах города?», «Хотели бы вы, чтобы в Новосибирске появилась пешеходная улица?», «Как вы относитесь к тому, что ул. Ленина может стать пешеходной?» и «Если ул. Ленина станет пешеходной, то какие границы пешеходной зоны были бы актуальны для вас лично?».


За неполные сутки на вопросы ответили более 92 человек. Чтобы ознакомится с результатами голосования, проходить опрос необязательно. Окончательные итоги экспресс-опроса станут известны 14 февраля в 18:00.


НГС.НОВОСТИ решили провести свой опрос, чтобы выяснить, нравится ли нашим читателям инициатива мэра.


Согласны ли вы с тем, что ул. Ленина от площади Ленина до театра «Красный факел» должна стать пешеходной в летние выходные?

  • Да, полностью согласен с мэром.
  • В целом согласен, но считаю, что ул. Ленина должна быть пешеходной не только в выходные, но и в будние дни.
  • Считаю, что ул. Ленина должна быть пешеходной круглый год, а не только летом.
  • Считаю, что ул. Ленина должна быть пешеходной, но не согласен с границами пешеходной зоны.
  • Нет, мне категорически не нравится эта идея.
К сожалению, ваш браузер сильно устарел и не поддерживает технологию голосования


Ольга Хмелевская
Скриншот poll.novo-sibirsk.ru (1), фото Александра Ощепкова (2)

Прочтений: 1646
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