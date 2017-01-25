Новосибирскую школу полностью закрыли на карантин

В школе № 211 имени Л.И. Сидоренко на «Родниках» объявлен карантин с 25 января по 1 февраля из-за ОРВИ.





Об этом рассказали родители учащихся. Классные руководители сообщили им, что уроки начнутся только 2 февраля. В приемной директора подтвердили НГС.НОВОСТИ, что сейчас занятия приостановлены.







В начале января гриппом и ОРВИ заболело почти 19 тыс. жителей Новосибирской области. Из-за всплеска заболеваемости Роспотребнадзор ввел «ограничительные мероприятия» в образовательных учреждениях. В одном из детских садов Новосибирска занятия приостановлены полностью, в другом — одну группу, сообщили в ведомстве, не называя номера садов.