Новосибирскую школу полностью закрыли на карантин

Новосибирскую школу полностью закрыли на карантин

В школе № 211 имени Л.И. Сидоренко на «Родниках» объявлен карантин с 25 января по 1 февраля из-за ОРВИ.


Об этом рассказали родители учащихся. Классные руководители сообщили им, что уроки начнутся только 2 февраля. В приемной директора подтвердили НГС.НОВОСТИ, что сейчас занятия приостановлены.


В начале января гриппом и ОРВИ заболело почти 19 тыс. жителей Новосибирской области. Из-за всплеска заболеваемости Роспотребнадзор ввел «ограничительные мероприятия» в образовательных учреждениях. В одном из детских садов Новосибирска занятия приостановлены полностью, в другом — одну группу, сообщили в ведомстве, не называя номера садов.

Дарья Януш
Фото Sasha_Suzi (Essentials/iStock)

Прочтений: 11849
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (27)27
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА
Прямой эфир
все онлайн-конференции

Лента новостей

Голосуй!

Нужно ли навсегда запретить парковку на пл. Ленина (напротив магазина «Л'Этуаль»)?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено