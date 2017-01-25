Высота новосибирских сугробов подобралась к рекордной за сто лет

Высота новосибирских сугробов подобралась к рекордной за сто лет

Сугробы, которые намело в Новосибирске и области ко второй декаде января, попали в тройку лидеров по высоте за весь столетний период наблюдения.


Высота снега на метеостанции Огурцово достигла 61 см. «Эта зима вошла в тройку лидеров самых снежных. В 1969-м было 64 см, в 2001-м на конец второй декады января мы фиксировали 63 см, а в этом году — 61 см», — рассказал пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.


Норма для высоты снежного покрова во второй декаде января — 33 см. Получается, что в этом году сугробы намело почти в 2 раза выше нормы.


По словам Ренада Ягудина, рекордов по теплу этот январь не поставил, хотя среднедекадная температура и по первой, и по второй декаде была выше нормы. Сумма осадков, выпавших в области, только в Мошково смогла побить столетний рекорд. Синоптики зафиксировали там 27,5 мм. До этого рекордсменом считался 1969 год.

Анна Наумецва
Фото Татьяны Фатеевой

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