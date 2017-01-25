Власти не разрешили перевозчикам повышать тарифы на проезд

Пока все транспортные компании Новосибирска и области не будут платить белую зарплату своим сотрудникам, повышения не будет​.





Сегодня министр транспорта и дорожного хозяйства НСО Сергей Титов объяснил, почему не произойдет заявленного ранее повышения тарифов в феврале.





«В последний раз тарифы поднимались в феврале 2015 года, были после этого обращения перевозчиков. Но тарифы можно поднимать не чаще раза в год. Перевозчики не смогли доказать свои расходы и очень много вопросов поднималось по легализации заработной платы. Сегодня зарплата водителей должна составлять не менее 19 тыс., она заложена в том тарифе, который заложен на сегодняшний день», — сказал Титов.



На внутрирайонных маршрутах работают муниципальные предприятия, где зарплата, по словам Титова, составляет 19–20 тыс.руб.



«Вчера собирались с рядом городских перевозчиков, обсудили повышение и легализацию заработной платы. Ущемляются права водителей, кондукторов и бюджет недополучает налог. Есть задолженность перед перевозчиками у департамента транспорта примерно за 2 месяца, будем работать, чтобы погасить задолженость. Один из крупных перевозчиков — компания "Белмарс" озвучила сумму долга — около 6 млн руб. Теперь перевозчики будут снова подавать документы, департамент по тарифам будет их рассматривать. Сегодня не все перевозчики выплачивают ту зарплату, которая заложена в тарифе. Она по-разному, кому-то выплачивают 12 тыс. руб. Выплачивается зарплата в конвертах, бюджет недополучает деньги», — описал ситуацию министр.



По словам Титова, перевозчики просили поднять тариф на 1,5–2 руб. по каждому виду транспорта. При этом от пригородных перевозчиков было мало обращений о повышении тарифов.





«Когда разница составляет 5–6 руб., то идет отток пассажиров, и перевозчики теряют выручку на нерегулируемых маршрутах», — рассказал Титов. Областной бюджет уже компенсировал перевозчикам 2,5 млрд руб.





«[Для повышения тарифа] все расходы должны быть подтверждены документально, но основной вопрос — легализация заработной платы. Мы не можем поднять тариф не всем перевозчикам. Потому что сейчас если будем поднимать тариф, то заработная плата уйдет за 21 тыс. — опять идет повышение», — пояснил Титов.

