Водитель сумел припарковать джип на верхушке сугроба за оперным театром

Водитель сумел припарковать джип на верхушке сугроба за оперным театром (фото)

В центре Новосибирска водитель внедорожника припарковал автомобиль на полутораметровом сугробе.


Фото машины, припаркованной на горе снега, в редакцию НГС.НОВОСТИ прислал читатель Сергей.

Водитель сумел припарковать джип на верхушке сугроба за оперным театром (фото)


«Я сделал фото час назад. Пока стоял, еще человек 200 фотографировали, все останавливались», — рассказал очевидец. По его словам, машина стоит на парковке возле административного здания на ул. Депутатской, недалеко от оперного театра.


Водитель сумел припарковать джип на верхушке сугроба за оперным театром (фото)


«Место, откуда я фотографировал, — это въезд на парковку бизнес-центра. Они очистили [снег], сюда кучу сложили», — пояснил очевидец.


Внимание, новая рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте свои фото и видео с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

Анна Богданова
Фото предоставлены очевидцем, Стаса Соколова (2,3)

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