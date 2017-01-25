Водитель сумел припарковать джип на верхушке сугроба за оперным театром

В центре Новосибирска водитель внедорожника припарковал автомобиль на полутораметровом сугробе.







Фото машины, припаркованной на горе снега, в редакцию НГС.НОВОСТИ прислал читатель Сергей.





«Я сделал фото час назад. Пока стоял, еще человек 200 фотографировали, все останавливались», — рассказал очевидец. По его словам, машина стоит на парковке возле административного здания на ул. Депутатской, недалеко от оперного театра.











«Место, откуда я фотографировал, — это въезд на парковку бизнес-центра. Они очистили [снег], сюда кучу сложили», — пояснил очевидец.







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