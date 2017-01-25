Застройщик отсудил у мэрии 12 миллионов за строительство дублера Большевистской
Арбитражный суд Новосибирска решил взыскать с мэрии города 12 млн руб. в пользу компании, занимавшейся строительством дороги на ул. Обской.
Муниципалитет должен возместить затраты застройщика за счет городской казны, об этом стало известно 16 января из решения суда.
ООО «Эталон» подало в суд на город Новосибирск в лице мэрии, предметом спора стали 12 млн 375 тыс. руб., потраченные компанией на строительство 950 м муниципальной дороги в Октябрьском районе.
Спор коснулся «ул. Обской от ул. Большевистской до ул. Грибоедова, а также надземного пешеходного перехода через ул. Большевистскую».
Согласно решению суда, представители мэрии в суде не раз сообщали, что существует инвестиционная программа, с помощью которой можно уладить спор вне суда, однако истец настоял на разбирательстве.
«Эталон» известен скандалами из-за перекрытия Обской улицы ради строительства там гигантского комплекса «Снежная миля», состоящего из гостиницы, ТЦ и театра Афанасьева.
Договор аренды участка был заключен в 2012 году. В решении суда сказано, что главное управление благоустройства и озеленения мэрии выдало застройщику ТУ на строительство объекта, в том числе в него входила и дорога. По инвестиционному договору строительство улицы финансировал «Эталон», а строило муниципальное унитарное предприятие «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений».
В 2014 году прокуратура Новосибирска выявила, что ГУБО нарушило закон, переложив ответственность за строительство дороги на юридическое лицо.
После представления прокуратуры ГУБО письмом исключило из ТУ строительство и проектировку дороги. Однако к тому моменту «Эталон» уже потратил на нее около 12 млн руб., в связи с чем компания обратилась в суд.
Суд решил полностью удовлетворить иск, так как согласно Бюджетному кодексу «органы местного самоуправления не вправе налагать на юридические и физические лица <…> финансовые и иные обязательства по обеспечению выполнения своих полномочий», а также, согласно ГК РФ, «односторонний отказ от исполнения обязательств» в данном случае был невозможен — сказано в решении суда.
Решение может быть обжаловано в течение месяца в апелляционном суде.
Наталья Гредина
Скриншот maps.google.com