Заключенные колонии сделали из снега огромного Губку Боба

24 января в новосибирских колониях завершился конкурс на лучшую ледяную скульптуру — победители вылепили мультипликационных персонажей и животных.







Авторы — женская исправительная колония № 9

«Конкурсы является частью воспитательной работы с осужденными в зимний период. Основными их задачами являются: организация полезной занятости осужденных в свободное от работы и учебы время, улучшение эстетического облика исправительных учреждений Новосибирской области. Подобные творческие состязания проводятся ежегодно.







Конечно, конкурс снежных фигур является одним из самых сложных и зрелищных событий. Готовиться к нему осужденные начинают уже с первых дней зимы, разрабатывают макеты фигур, планируют их расположение на территории колонии и изготавливают каркасы»,







— передает пресс-служба слова заместителя начальника ГУФСИН по НСО, председателя жюри Олега Тишечко.







По итогам конкурса «Лучшая снежная фигура» победу присудили лечебно-исправительному учреждению № 10, второе место заняла исправительная колония № 2, на третьем месте оказалась женская исправительная колония № 9.







В пресс-службе пояснили, что колонии выставляли на конкурс по несколько фигур и жюри оценивали все работы в совокупности.







Например, колония № 10 сделала фигуры белки из мультсериала «Мадагаскар», тигра и символа года — петуха.



















Исправительная колония № 2 представила на конкурс композицию с храмом.









Женская колония, например, слепила композицию с героями мультсериала «Губка Боб квадратные штаны». Колония № 18 представила на конкурс фигуру белого медведя.







Авторы — исправительная колония № 18



