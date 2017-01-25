В 156 домах сорвался капремонт из-за нерадивых подрядчиков

В 156 домах сорвался капремонт из-за нерадивых подрядчиков

​Мэрия расторгла договоры с четвертью своих подрядчиков по капитальному ремонту из-за срыва работ.


Дома перешли в план на этот год.


«В среднем по 2016 году 21 организация из 80 больше в торгах участвовать не будет. Надеемся, что программа [капремонта] в 2017 году будет выполняться более качественно и более четко будут соблюдаться сроки», — сообщил на пресс-конференции замначальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Владимир Ткаченко.


Департаменту ЖКХ из-за некачественно проведенных работ пришлось расторгнуть 156 договоров с нерадивыми подрядчиками. Эти дома перешли в план на 2017 год, всего в этом году ремонта дождутся 463 дома, уточнил Ткаченко. 


Чаще всего подрядчики, с которыми расторгли договоры, не выходили на объект, ссылаясь на нехватку денег и рабочих. 


На некоторых домах, например, на ул. Пархоменко, 18 в Ленинском районе, работы выполняли некачественно.


В целом за прошедший год в Новосибирске удалось капитально отремонтировать 410 домов постройки конца 50-х – начала 70-х годов, говорит начальник департамента энергетики и ЖКХ Андрей Колмаков.  В домах заменили лифты, инженерные коммуникации, сети электроснабжения, отремонтировали подвалы, кровлю и фасады. Большинство отремонтированных высоток — в Центральном округе, Ленинском, Кировском и Дзержинском районах. 


«Программа капремонта актуализируется как минимум 3-4 раза в год — учитываем обращения жителей, ТСЖ, заключения ГО и ЧС», — заметил замначальника департамента. 


Жильцы некоторых домов в микрорайоне Затон отказываются пускать подрядчиков для проведения капремонта, отдельно обратил внимание журналистов Владимир Ткаченко. Люди хотели бы переехать из аварийного жилья, а не жить в отремонтированном, таких домов 18. Эту проблему будет решать специальная комиссия.


«Люди должны понимать, что за год-два их никто не снесет, а чтобы нормально зимовать (мы же не обшиваем и не делаем сказку из этого дома), а именно в инженерном плане — надо отремонтировать», — говорит чиновник. 


В конце 2016 года взносы за капремонт платили 78 % жителей Новосибирской области. В прошлом году правительство региона подняло тариф на капремонт, рассказывали НГС.НОВОСТИ. Согласно документу, в 2017 году с 1 кв. м минимально горожане будут платить 6,45 руб. в месяц вместо 6,10 руб., в 2018 году — 6,80 руб., в 2019 году — 7,05 руб. 

Ольга Власова
Фото Алексея Мальгавко (РИА Новости)

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