​Известные девушки-скрипачки сняли на заводе клип про любовь и комсомол

Поклонники новосибирской группы Silenzium собрали деньги на новый клип струнного трио — на этот раз скрипачки сняли ретро-видео про любовь, весну и комсомол.







«Почему именно комсомол? После успеха нашего пионерского клипа решили эту тему развить, потому что народу нравится, народ просит продолжать тему СССР. К этой теме подошла песня Пахмутовой "Любовь, комсомол и весна"», — рассказала НГС.НОВОСТИ руководитель группы Silenzium Наталья Григорьева.







Сбор денег на съемки клипа начался в ноябре на краудфандинговой площадке boomstarter. «Буквально за 30 часов собрали необходимую сумму — около 40 тыс. — и сразу приступили к съемкам», — пояснила Наталья.







Большинство сцен снято на заводе «Элсиб» и в ДК им. Калинина. Помимо участниц группы в съемках клипа приняли участие несколько приглашенных актеров. «Сначала была идея 90 % снимать на заводе — само производство, трудовой процесс. Но в процессе создания появилась лирическая тема любовного треугольника. Подумали: почему бы и нет, все-таки это молодежь, какая молодежь без любви?» — поделилась Наталья.







Это уже не первый опыт известных новосибирских скрипачек по сбору денег. Весной 2016-го поклонники группы Silenzium собрали почти 50 тыс. руб. на съемки клипа струнного трио в горах Алтая.





Справка: Silenzium — новосибирская группа, созданная в 2004 году бывшими студентами Новосибирской консерватории и играющая в жанрах симфонический, неоклассик-метал и виолончельный металл.









