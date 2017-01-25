​Известные девушки-скрипачки сняли на заводе клип про любовь и комсомол

Поклонники новосибирской группы Silenzium собрали деньги на новый клип струнного трио — на этот раз скрипачки сняли ретро-видео про любовь, весну и комсомол.


«Почему именно комсомол? После успеха нашего пионерского клипа решили эту тему развить, потому что народу нравится, народ просит продолжать тему СССР. К этой теме подошла песня Пахмутовой "Любовь, комсомол и весна"», — рассказала НГС.НОВОСТИ руководитель группы Silenzium Наталья Григорьева.


Известные девушки-скрипачки сняли на заводе клип про любовь и комсомол (видео)

Сбор денег на съемки клипа начался в ноябре на краудфандинговой площадке boomstarter. «Буквально за 30 часов собрали необходимую сумму — около 40 тыс. — и сразу приступили к съемкам», — пояснила Наталья.


Большинство сцен снято на заводе «Элсиб» и в ДК им. Калинина. Помимо участниц группы в съемках клипа приняли участие несколько приглашенных актеров. «Сначала была идея 90 % снимать на заводе — само производство, трудовой процесс. Но в процессе создания появилась лирическая тема любовного треугольника. Подумали: почему бы и нет, все-таки это молодежь, какая молодежь без любви?» — поделилась Наталья.


Это уже не первый опыт известных новосибирских скрипачек по сбору денег. Весной 2016-го поклонники группы Silenzium собрали почти 50 тыс. руб. на съемки клипа струнного трио в горах Алтая.


Справка: Silenzium — новосибирская группа, созданная в 2004 году бывшими студентами Новосибирской консерватории и играющая в жанрах симфонический, неоклассик-метал и виолончельный металл.



Анна Богданова
Фото предоставлено группой Silenzium
Видео YouTube с канала струнного трио Silenzium

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