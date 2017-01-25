В поликлинике под Новосибирском крошится потолок и осыпаются стены

Под Новосибирском жители поселка Мочище возмутились состоянием местной врачебной амбулатории.


В поликлинике под Новосибирском крошится потолок и осыпаются стены (фото)

В здании давно не было ремонта и не хватает медработников.


«Практически на глазах рушится врачебная амбулатория! С каждой неделей, а то и днем образуются новые дыры в стенах, потолке и полу. Гардероб заменила чья-то старая мягкая мебель в коридоре, что категорически запрещено санитарными нормами. Так называемое "крыльцо" — это скорее груда бетона, покрытая льдом!», — рассказала НГС жительница поселка Карина Данилова.


В поликлинике под Новосибирском крошится потолок и осыпаются стены (фото)


Женщина пояснила, что впервые пришла в амбулаторию с ребенком в прошлом году, уже к тому времени здание было в плохом состоянии.


В поликлинике под Новосибирском крошится потолок и осыпаются стены (фото)


«Я писала нашему председателю — меня оставили без ответа — и писала в администрацию НСО. Там мне ответили просто, что смета будет составляться и в 2017 году будет рассматриваться: есть в бюджете средства или нет», — отметила Данилова.


В поликлинике под Новосибирском крошится потолок и осыпаются стены (фото)


В поликлинике под Новосибирском крошится потолок и осыпаются стены (фото)


Кроме того, женщина рассказала, что в амбулатории большая проблема с персоналом. В прошлом году педиатр была и терапевтом, и медсестрой, которая ставила прививки. «В этом году она уволилась, и у нас теперь нет педиатра. Педиатр замещающий приезжает со станции Мочище к нам. И нет медсестры, которая ставила бы нам прививки», — пожаловалась Карина. Ей сказали, что неизвестно, когда появится сестра, которая бы занималась этим, возможно, она будет в феврале.


«Всех специалистов узких, которых мы должны были проходить, мы проходили в первой поликлинике на ул. Жданова. Сейчас они от нас отказываются и нас с грудничками вроде как на ВАСХНИЛ отправляют», — описала ситуацию Данилова.


Во врачебной амбулатории корреспонденту НГС.НОВОСТИ рассказали, что сейчас у организации даже нет заведующего, его обязанности исполняет старшая сестра.


«В селе никто не хочет работать. У нас здесь нет специалистов, одна медсестра на полставки работает, совмещает в другом учреждении — даже медсестер невозможно найти.


Специалисты не идут сюда, потому что деревня, село, даже за миллион врачи не соглашаются работать», — объяснили нехватку персонала в медучреждении.


По поводу ремонта в амбулатории рассказали, что на одном из собраний говорилось, что деньги на ремонт выделены, но сроки сотрудникам неизвестны.


В поликлинике под Новосибирском крошится потолок и осыпаются стены (фото)


В поликлинике под Новосибирском крошится потолок и осыпаются стены (фото)


В поликлинике под Новосибирском крошится потолок и осыпаются стены (фото)


В поликлинике под Новосибирском крошится потолок и осыпаются стены (фото)


В поликлинике под Новосибирском крошится потолок и осыпаются стены (фото)


НГС обратился с запросом в минздрав НСО по ситуации с врачебной амбулаторией.

Елена Громкова
Фото предоставлены Кариной Даниловой

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