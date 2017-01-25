Новосибирские компании заявили о массовом увеличении штатов в 2017 году

Новосибирские компании заявили о массовом увеличении штатов в 2017 году

​40 % работодателей, опрошенных сайтом Зарплата.ру, планируют в 2017 году активно нанимать сотрудников.


Служба исследований сайта Зарплата.ру опросила более 700 российских работодателей, в том числе 112 из Новосибирска, чтобы выяснить их планы на 2017 год.


Как показало исследование, в этом году 46 % компаний не собираются менять размер штата, 40 % планируют расширить штат, а 14 % — сократить. В частности, сокращения запланировали 28 % опрошенных крупных компаний (с численностью персонала более 300 человек), 13 % компаний среднего размера (от 50 до 300 сотрудников) и 8 % малых компаний (до 50 сотрудников).


Из тех компаний, которые планируют набирать персонал, 80 % хотят привлечь специалистов сферы продаж. 


Значительно меньше — 33 % работодателей — собираются принимать рабочих, 14 % будут искать руководителей и IT-специалистов. 12 % работодателей нуждаются в HR-специалистах и маркетологах.


«Работодатели будут с каждым годом все больше конкурировать за молодых квалифицированных специалистов в связи с их дефицитом, обусловленным демографической ямой», — комментирует тенденции на рынке труда руководитель пресс-службы Зарплата.ру Ольга Павлюченко. 


По ее словам, опрошенные работодатели отмечают, что в целом на рынке не хватает опытных и квалифицированных специалистов, а качество рынка падает.


Ранее региональное министерство труда, занятости и трудовых ресурсов сообщило, что в 2017 году компании Новосибирской области запланировали сократить почти 3 тыс. сотрудников.

Ольга Хмелевская
Фото depositphotos.com

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