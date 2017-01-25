Названы трассы НСО, которые капитально отремонтируют в этом году

​В 2017 году в Новосибирской области отремонтируют 120 км трасс и два путепровода, а также продолжат строить Восточный обход.





«Основной фронт работ будет развернут на федеральных автомобильных дорогах Р254 "Иртыш" и Р256 "Чуйский тракт"», — сообщает «Сибуправтодор».







На ремонт трасс в области потратят 1,99 млрд руб. Капремонт проведут на 33 км трасс: с 1018-го по 1043-й км трассы «Иртыш» в Татарском и Чановском районах, а также участок с 38-го по 46-й км «Чуйского тракта» на территории города Бердска и Искитимского района (там завершатся работы, начатые в 2016 году).





«Капитальный ремонт предполагает усиление конструкции дорожной одежды, уширение земляного полотна, устройство систем дренажа и водоотвода, укрепление обочин, замену элементов инженерной инфраструктуры», — отмечает «Сибуправтодор».











Продолжится реконструкция участка федеральной дороги Р254 «Иртыш» с 1392-го по 1422-й км. В первом полугодии 2017 года планируется ввод III этапа реконструированной трассы протяженностью 6 км, а в сентябре — II этапа протяженностью 10,4 км. Продолжают строить и Восточный обход Новосибирска, на это в 2017 году потратят 1,5 млрд руб.





«Планируется ввод в эксплуатацию развязки на пересечении с трассой Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий, продолжение работ по возведению земляного полотна и устройству дорожной одежды на участке первого этапа обхода, а также по возведению искусственных сооружений — главным образом эстакадной части перехода через Иню и железнодорожные пути», — рассказали в «Сибуправтодоре».







Плановый ремонт дорожники проведут на пяти участках трассы Р254 «Иртыш» длиной 87,5 км. Асфальт отремонтируют в Чановском (1317–1327-й км, 1048–1074-й км), Татарском (947,5–973-й км) и Убинском (1162–1188-й км) районах.







Кроме того, отремонтируют два путепровода на дороге Р254 «Иртыш»: в Убинском районе и на Северном обходе Новосибирска. Там при устройстве покрытия впервые будет применен сталефибробетон — материал, отличающийся повышенной прочностью и экономичностью в содержании.







Недавно власти Новосибирска заявили, что по программе «Безопасные и качественные дороги» отремонтируют в городе 9 дорог.

