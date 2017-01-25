Названы трассы НСО, которые капитально отремонтируют в этом году

Названы трассы НСО, которые капитально отремонтируют в этом году (список)

​В 2017 году в Новосибирской области отремонтируют 120 км трасс и два путепровода, а также продолжат строить Восточный обход.


«Основной фронт работ будет развернут на федеральных автомобильных дорогах Р254 "Иртыш" и Р256 "Чуйский тракт"», — сообщает «Сибуправтодор».


На ремонт трасс в области потратят 1,99 млрд руб. Капремонт проведут на 33 км трасс: с 1018-го по 1043-й км трассы «Иртыш» в Татарском и Чановском районах, а также участок с 38-го по 46-й км «Чуйского тракта» на территории города Бердска и Искитимского района (там завершатся работы, начатые в 2016 году).


«Капитальный ремонт предполагает усиление конструкции дорожной одежды, уширение земляного полотна, устройство систем дренажа и водоотвода, укрепление обочин, замену элементов инженерной инфраструктуры», — отмечает «Сибуправтодор».


Названы трассы НСО, которые капитально отремонтируют в этом году (список)


Продолжится реконструкция участка федеральной дороги Р254 «Иртыш» с 1392-го по 1422-й км. В первом полугодии 2017 года планируется ввод III этапа реконструированной трассы протяженностью 6 км, а в сентябре — II этапа протяженностью 10,4 км. Продолжают строить и Восточный обход Новосибирска, на это в 2017 году потратят 1,5 млрд руб.

«Планируется ввод в эксплуатацию развязки на пересечении с трассой Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий, продолжение работ по возведению земляного полотна и устройству дорожной одежды на участке первого этапа обхода, а также по возведению искусственных сооружений — главным образом эстакадной части перехода через Иню и железнодорожные пути», — рассказали в «Сибуправтодоре».


Плановый ремонт дорожники проведут на пяти участках трассы Р254 «Иртыш» длиной 87,5 км. Асфальт отремонтируют в Чановском (1317–1327-й км, 1048–1074-й км), Татарском (947,5–973-й км) и Убинском (1162–1188-й км) районах.


Кроме того, отремонтируют два путепровода на дороге Р254 «Иртыш»: в Убинском районе и на Северном обходе Новосибирска. Там при устройстве покрытия впервые будет применен сталефибробетон — материал, отличающийся повышенной прочностью и экономичностью в содержании.


Недавно власти Новосибирска заявили, что по программе «Безопасные и качественные дороги» отремонтируют в городе 9 дорог.

Ксения Евдокимова
Фото Михаила Мордасова (РИА Новости)

Прочтений: 5129
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (17)17
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА
Прямой эфир
все онлайн-конференции

Лента новостей

Голосуй!

Нужно ли навсегда запретить парковку на пл. Ленина (напротив магазина «Л'Этуаль»)?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено