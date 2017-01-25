«Тойота» оседлала большой сугроб на аллее Красного проспекта

«Тойота» оседлала большой сугроб на аллее Красного проспекта (фото)

​В утренний час пик 25 января водитель «Ниссана» не уступила дорогу «Тойоте», из-за чего «Тойота» залетела на сугроб на аллее Красного проспекта в Новосибирске.


Авария произошла около 8 часов на перекрестке Красного проспекта и Советской. Nissan Sunny ехал по Советской в сторону Красного проспекта, а Toyota FunCargo ехала в сторону автовокзала. При выезде на Красный проспект водитель «Ниссана» не уступила дорогу «Тойоте», из-за чего и случилось столкновение, сообщают специалисты мобильного приложения «Автоспас».


«Тойота» оседлала большой сугроб на аллее Красного проспекта (фото)


«От удара "Тойота" уехала в кусты и забор на аллее посередине Красного проспекта, а "Ниссан" развернуло. Водитель "Ниссана" в свое оправдание пояснила: "FunCargo очень быстро ехала, и если бы она (водитель FunCargo) ехала медленнее, то я успела бы проскочить"», — добавляют специалисты «Автоспаса». В аварии, по их данным, никто не пострадал.


«Тойота» оседлала большой сугроб на аллее Красного проспекта (фото)


Недавно в Новосибирске на перекрестке Советской и Челюскинцев столкнулись три «Ниссана» — один отбросило в металлическое ограждение, другой — в сугроб.


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Ксения Евдокимова
Фото vk.com/avtospas54rus

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