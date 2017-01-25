В Новосибирск на одну ночь вернется 30-градусный мороз

В Новосибирск на одну ночь вернется 30-градусный мороз

Специалисты Новосибирского Гидрометцентра дали прогноз на ближайшие трое суток — ночью 27 января ожидается кратковременное, но сильное похолодание.


Сегодня и завтра погодные условия в Новосибирске синоптики называют неблагоприятными. «С метелями, порывистыми ветрами до 15–22 м/с. Дальше будет прохождение холодного атмосферного фронта, 27 и частично 28 января погода изменится, осадки прекратятся, и придут морозы», — рассказал пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.


Максимальное ночное похолодание достигнет –27…–32 градусов. Но уже ночью 28 января мороз ослабнет до –22…–25 градусов в ночные часы. Дневная погода 26–27 января будет около –9 градусов, днем 28 вероятно похолодание до –20 градусов.

Анна Наумцева
Фото pixabay.com

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