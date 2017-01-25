Молодой таксист взял очередной заказ и пропал без вести

Новосибирская полиция и волонтеры разыскивают 25-летнего Сергея Фомичева, который пропал в Калининском районе Новосибирска 20 января.







Молодой человек подрабатывал таксистом. «Взял заказ, уехал и потерялся», — рассказал источник в правоохранительных органах.







В ориентировке содружества волонтеров «ДоброСпас-Новосибирск» говорится, что Сергей Фомичев был на машине Volkswagen Golf серебристого цвета с госномером С 272 КХ 154. На пропавшем, у которого отсутствуют 4 передних зуба, была демисезонная куртка черного цвета, черные брюки, серая рубашка в клетку, черные туфли. Сергей Фомичев худощавого телосложения, у него светло-русые волосы, голубые глаза. Носит бороду и усы. На вид пропавшему 23 года.







Также в Новосибирске сейчас разыскивается 33-летний Олег Еремеев, который 13 января вышел из трамвая и пропал, не дойдя до работы.