Молодой таксист взял очередной заказ и пропал без вести

Молодой таксист взял очередной заказ и пропал без вести (фото)

Новосибирская полиция и волонтеры разыскивают 25-летнего Сергея Фомичева, который пропал в Калининском районе Новосибирска 20 января.


Молодой человек подрабатывал таксистом. «Взял заказ, уехал и потерялся», — рассказал источник в правоохранительных органах.


В ориентировке содружества волонтеров «ДоброСпас-Новосибирск» говорится, что Сергей Фомичев был на машине Volkswagen Golf серебристого цвета с госномером С 272 КХ 154. На пропавшем, у которого отсутствуют 4 передних зуба, была демисезонная куртка черного цвета, черные брюки, серая рубашка в клетку, черные туфли. Сергей Фомичев худощавого телосложения, у него светло-русые волосы, голубые глаза. Носит бороду и усы. На вид пропавшему 23 года. 


Также в Новосибирске сейчас разыскивается 33-летний Олег Еремеев, который 13 января вышел из трамвая и пропал, не дойдя до работы.

Анна Наумцева
Фото предоставлено содружеством волонтеров ДоброСпас-Новосибисрк

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