Директора реабилитационного центра для наркоманов приговорили за похищение пациентов

Директора реабилитационного центра для наркоманов приговорили за похищение пациентов

​Во вторник, 24 января, Дзержинский районный суд Новосибирска вынес приговор 28-летнему мужчине, который незаконно удерживал людей в реабилитационных центрах для алкоголиков и наркоманов под предлогом лечения. 


«Ежемесячная плата за содержание в центрах реабилитации <…> составляла 15 тыс. руб. с человека», — сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова.


Как установили следствие и суд, с сентября 2014 года по июль 2015 года директор автономной некоммерческой организации «Центр реабилитации и профилактики форм негативной зависимости "Твое право на жизнь"» Султан Кенжаев вместе со своими знакомыми похищал и незаконно лишал свободы алкоголиков и наркоманов. Сообщники удерживали людей в реабилитационных центрах в поселке Молот Коченевского района, и при этом брали плату с их родственников под предлогом лечения пациентов от алкоголизма и наркомании.


Как уточнили в Следственном комитете, представители реабилитационных центров держали похищенных людей под охраной, на дверях домов были замки, а на окнах — металлические решетки. При этом сообщники заставляли похищенных людей подписывать документы о том, что они добровольно соглашаются на лечение и запрещали им видеться с родственниками. Запрет сообщники объясняли тем, что это «может негативно повлиять на курс реабилитации», отмечают следователи.


Потерпевшими по делу проходили 7 пациентов реабилитационных центров, которые оставались взаперти, пока их не освободили сотрудники ФСБ.


В Следственном комитете пояснили, что расследовать это уголовное дело было сложно, потому что все соучастники преступлений не установлены до сих пор, а также потому что они удерживали в заточении наркоманов и алкоголиков из разных районов Новосибирской области и других регионов России.


Дзержинский районный суд признал 28-летнего Султана Кенжаева виновным по ст. 126 и 127 УК РФ (похищение и незаконное лишение свободы человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и приговорил его к 6 годам 10 месяцам колонии строгого режима. Уголовное дело в отношении двух его сообщников выделено в отдельное производство, оба подозреваемых сейчас в розыске, рассказали в Следственном комитете.


Ранее НГС.НОВОСТИ также рассказывали историю о том, как группа новосибирцев похитила мужчину вместе с его «Лексусом» по заказу жены и заточила в центр для реабилитации алкоголиков и наркоманов.

Ольга Хмелевская
Фото thinkstockphotos.com

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