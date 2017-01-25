«Газпром» начал строить 8 газопроводов в Новосибирской области

​Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий встретился с главой «Газпрома» Алексеем Миллером.





Об этом губернатор рассказал 24 января. «Стороны обсудили ход реализации соглашения о сотрудничестве. В частности, речь шла о перспективах газификации Новосибирской области. В 2005–2016 годах на развитие газификации региона "Газпром" направил около 7 млрд руб. На эти средства было построено 23 межпоселковых газопровода общей протяженностью 265,6 км», — сообщает пресс-служба правительства.







Сейчас «Газпром» готовит ввести в эксплуатацию на территории области пять новых газопроводов, и началось сооружение еще восьми.







Схема магистральных газопроводов в Новосибирской области







Новосибирская область представила в «Газпроме» следующий этап программы газификации — на 2017–2020 годы. По словам Городецкого, эта программа согласована и скоро будет подписана «Газпромом».







На встрече с Миллером губернатор предложил ускорить модернизацию ГРС-5, так как ее мощность недостаточна для промышленного потенциала предприятий и поселений, которые должна обслуживать станция — Бердск, мрн Нижняя Ельцовка, ст. Сеятель, а также Барабинской ГРС. Кроме того, в программу на ближайшие 4 года включены газификация поселка городского типа Горный в Тогучинском районе.











«Горный и Линево — это моногорода. В Горном сегодня существует реальная перспектива открытия новых предприятий, в частности, завода по производству лакокрасочных изделий и завода по выпуску утеплителя. Но эти производства не разовьешь, если в моногородах не будет газа», — сказал губернатор.







Пресс-служба «Газпрома» сообщает, что на встрече с Городецким Миллер обратил внимание, что области необходимо «принять меры по укреплению платежной дисциплины потребителей региона и погашению просроченной задолженности за поставленный газ». На 1 декабря 2016 года долг области составлял 1,07 млрд руб.







В прошлом году власти Новосибирской области вложили в газификацию 175 млн руб.