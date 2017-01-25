Арбитраж ввел конкурсное производство в холдинге «Бахетле» и «Добрянки»

​Арбитражный суд НСО ввел на полгода конкурсное производство в АО «Новые торговые сети», основанной предпринимателями Виталием и Евгением Насоленко.





Иск о признании банкротом АО «Новые торговые сети» (НТС) подало ООО «Коллекторское агентство "Брокер-Консалт"», сообщается на сайте арбитража.







Суд ввел наблюдение в «Новых торговых сетях» по иску коллекторского агентства «Брокер-Консалт» из-за долга в 228,9 млн руб. 28 апреля прошлого года. Временным управляющим суд назначил Дениса Пенкова.







«Временный управляющий проанализировал финансовое состояние должника и сделал вывод, что восстановление платежеспособности должника не представляется возможным. Кредиторы на собрании решили обратиться в Арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом», — отмечается в решении суда.







В общей сложности «Новые торговые сети» задолжали кредиторам более 1,5 млрд руб. В их число входят банк «АК БАРС» (523,6 млн руб.), «Магнат НСК» (289,3 млн руб.), ООО «Капитал» (294,3 млн руб.). Налоговой инспекции «Новые торговые сети» должны 160 млн руб., следует из документов на сайте суда.







Утверждение конкурсного управляющего назначено на 20 февраля.







По информации на сайте «Новых торговых систем», в холдинг входят премиальные продуктовые магазины — «Добрянка» и «Бахетле», продуктовые магазины у дома — «Универсам удачных покупок», «Супермаркет Плюс», «Лидер экономии», «Супермаркет», «Столичный» и «Санберри», а также сеть магазинов разливного пива «Правильное пиво», аптеки «Столичный доктор» и ТД «Русский купец».







Согласно данным «СПАРК», 100 % сети «Бахетле» принадлежит офшору — кипрскому Arceran Holding Limited. НТС в 2006 году учредили Виталий и Евгений Насоленко вместе с Александром Слободчиковым. Сейчас НТС на 100% принадлежит кипрской «Эсфантер Инвестментс Лимитед».







В прошлом году в арбитраже также рассматривалось дело о личном банкротстве Виталия Насоленко, рассказывали НГС.НОВОСТИ. Задолженность бизнесмена перед кредиторами составляла 95 млн 703 тыс. 107 руб. Личного банкротства бизнесмена потребовала инспекция ФНС по Кировскому району Новосибирска. 27 июля производство по делу было прекращено.