У «Мицубиси» вырвало колесо от удара о КамАЗ со снегом

​Вечером 24 января водитель «Мицубиси» врезался в сугроб, после чего отлетел в груженный снегом КамАЗ.


Авария произошла в 18:40 на ул. Островского, в районе остановки «Островского». «КамАЗ, груженный снегом, двигался со стороны ул. Ипподромская в сторону ул. Селезнева, а Mitsubishi RVR — во встречном направлении. Водитель Mitsubishi не справился с управлением, его автомобиль сначала задней частью бросило в сугроб, а потом отбросило передней частью в заднее колесо встречного КамАЗа», — описали аварию специалисты мобильного приложения «Автоспас».


У «Мицубиси» вырвало колесо от удара о КамАЗ со снегом (фото)


Из-за столкновения с КамАЗом у иномарки вырвало левое переднее колесо.


«При выяснении ситуации оказалось, что водитель Mitsubishi сильно пьян. Прибывший экипаж увез его на медосвидетельствование», — говорят специалисты «Автоспаса».


У «Мицубиси» вырвало колесо от удара о КамАЗ со снегом (фото)


Недавно серьезная авария с участием КамАЗа и «Лексуса» произошла на Станционной: иномарку смяло спереди, а у ее водителя сломаны ноги.

Ксения Евдокимова
Фото vk.com/avtospas54rus

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