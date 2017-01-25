У «Мицубиси» вырвало колесо от удара о КамАЗ со снегом

​Вечером 24 января водитель «Мицубиси» врезался в сугроб, после чего отлетел в груженный снегом КамАЗ.





Авария произошла в 18:40 на ул. Островского, в районе остановки «Островского». «КамАЗ, груженный снегом, двигался со стороны ул. Ипподромская в сторону ул. Селезнева, а Mitsubishi RVR — во встречном направлении. Водитель Mitsubishi не справился с управлением, его автомобиль сначала задней частью бросило в сугроб, а потом отбросило передней частью в заднее колесо встречного КамАЗа», — описали аварию специалисты мобильного приложения «Автоспас».









Из-за столкновения с КамАЗом у иномарки вырвало левое переднее колесо.







«При выяснении ситуации оказалось, что водитель Mitsubishi сильно пьян. Прибывший экипаж увез его на медосвидетельствование», — говорят специалисты «Автоспаса».









Недавно серьезная авария с участием КамАЗа и «Лексуса» произошла на Станционной: иномарку смяло спереди, а у ее водителя сломаны ноги.

