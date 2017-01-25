Около площади Маркса собралась серьезная пробка из-за аварии

​Утром 25 января на новосибирских дорогах уровень пробок составил 6 баллов.





В 8:30 серьезная пробка собралась на подъезде к пл. Маркса из-за ДТП. От пл. Станиславского автомобилисты едут по Титова со скоростью не выше 3 км/ч. Движение по ул. Римского-Корсакова также оказалось затруднено.











Пробка на ул. Большевистской сформировалась уже в 7:30 утра. «В Новосибирске наблюдается самая длинная пробка для данного времени суток за всю последнюю неделю. Большевистская улица, от Бугринского моста до Коммунального моста. Длина пробки — 4.2 км», – сообщает сервис Яндекс.Пробки.











При этом, по данным сервиса, неожиданно свободно можно проехать по Каменской – Ипподромской: по направлению к Большевистской загруженность дороги оценивается в 1 балл, что на 3 балла ниже обычного. Также легко проехать можно сейчас по Немировича-Данченко: по направлению в центр на магистрали всего 5 баллов, что на 3 балла ниже обычного.







Вчера, 24 января, серьезная пробка в утренний час пик собралась возле НГТУ.

