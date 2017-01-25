Возле цирка начали строить детское кафе с общественным туалетом

Возле цирка начали строить детское кафе с общественным туалетом (фото)


Завершить строительство планируется в III квартале 2017 года, часть здания передадут муниципалитету.


«Здание будет небольшое, ни о каких масштабных стройках [речи не идет]», — заверила директор компании-заказчика строительства ООО «Елена-Лидер» Ирина Пронина.


Общая площадь здания должна составить 276 кв. м. В нем предполагается 2 уровня: на нижнем расположатся общественные туалеты для горожан, которые застройщик передаст муниципалитету. Их площадь составит 126 кв. м.


На верхнем и единственном уровне со стороны ул. Челюскинцев компания планирует открыть детское кафе примерно на 30 посадочных мест. «Кафе будет работать в детском направлении: это будет детское меню, это будут детские мероприятия, полностью ориентировано на работу с ребятишками, никакого алкоголя», — рассказала Пронина.


Минималистичные фасады здания будут остеклены и отделаны деревом. По словам директора заказчика, проект благоустройства еще не утвержден, но в планах компании оборудовать возле кафе со стороны сквера детскую площадку и добавить озеленение.


Возле цирка начали строить детское кафе с общественным туалетом (фото)


Строительство должно завершиться 21 сентября 2017 года, до конца сентября компания планирует открыть кафе.


Согласно данным публичной кадастровой карты, территория застройки не относится к территории Нарымского сквера и предназначена для размещения объектов общественно-делового назначения: кафе и общественных уборных. По информации Ирины Прониной, до этого на участке находился муниципальный общественный туалет.


Ранее НГС.НОВОСТИ сообщали о том, что с 1 декабря 2016 года в Новосибирске закрылись более 20 кафе, баров и ресторанов. Первым же открывшимся в этом году заведением стало кафе Beefy Meatbar.​

Лиза Пичугина
Фото автора (1), Александра Ощепкова (2)

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