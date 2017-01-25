Бывший депутат Госдумы от НСО взялся за добычу нефти и газа в Восточной Европе

​Бывший депутат Государственной Думы РФ Илья Пономарев, представлявший НСО в нижней палате российского парламента в 2007–2016 годах, занялся проектами в сфере нефти и газа и намерен инвестировать в эту отрасль.





Об этом сам Илья Пономарев рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ в Facebook. Он пояснил, что намерен работать в Полтавской и Харьковской областях Украины, на территории шельфа Черного моря в Одесской области, а также в Польше и Румынии. В проекте Пономарев участвует в качестве основателя компании Trident Acquisitions, Inc., зарегистрированной в США.





От подробных комментариев Илья Пономарев отказался, сославшись на запреты «законодательства о ценных бумагах». «Скоро будет сделана первая сделка, тогда смогу рассказать. Пока предполагаю, что конец февраля–начало марта», — сообщил бывший депутат.







Илья Пономарев избирался в Госдуму РФ дважды — в 2007 и 2011 годах. В 2014 году, уже будучи депутатом, он выдвигался на пост мэра Новосибирска. Перед выборами Пономарев снял свою кандидатуру в пользу другого депутата Госдумы Анатолия Локтя, который в итоге одержал победу и работает в должности сейчас.







В июне 2014 года Пономарев уехал из России в США и позже был заочно арестован в рамках расследования дела о растрате средств фонда «Сколково». В июне 2016 года Центризбирком РФ передал мандат Ильи Пономарева новосибирцу Данилу Иванову, но Пономарев оспорил это решение в суде. На новые выборы он не пошел.







Ранее НГС.НОВОСТИ писали о карьерных планах бывших депутатов Госдумы прошлого созыва, которые не прошли в новый состав парламента после выборов в сентябре 2016 года. В декабре стало известно, что кандидатуру бывшего новосибирского депутата Ирины Мануйловой рассматривают на должность заместителя министра образования РФ.

