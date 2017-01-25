Прокуратура занялась директором похоронного дома «ИМИ»

​Прокурор Новосибирска Денис Ференец потребовал от мэра разобраться с нарушением закона директором «Похоронного дома "ИМИ"» Сергеем Бондаренко — он является учредителем фонда «Белый тополь», а работникам МУПов запрещено быть учредителями юрлиц.







«Хотелось бы на благо города еще поработать… Все, что я могу сказать», — грустно прокомментировал корреспонденту НГС.НОВОСТИ директор «Похоронного дома "ИМИ"» Сергей Бондаренко, добавив, что его фонд нацелен на добрые дела — увековечивание памяти выдающихся новосибирцев.





В проектах фонда — сооружение мемориалов, памятников, организация мемориальных табличек, историко-краеведческих выставок.





Проверкой, проведенной прокуратурой Новосибирска, инициированной общественником Евгением Митрофановым, было установлено, что Бондаренко является учредителем организации — фонда. А это — нарушение запрета, установленного федеральным законом «О государственных и муниципальных предприятиях». Сергей Бондаренко также действующий депутат горсовета.







«Согласно указанному закону руководитель унитарного предприятия не вправе быть учредителем юридического лица», — сообщается в представлении прокурора города.





«Это (фонд. — И. К.) в чистом виде — программа депутата Бондаренко. Никто мне до этого не говорил, что в этом кроется какой-то секрет или нарушение. Посмотрим, как будут развиваться события. Удастся удовлетворить требование прокуратуры выходом из состава учредителей, а я уже вышел, значит будет замечательно. Нет — будем смотреть дальше», — заметил сам Бондаренко.







По данным «СПАРК-Интерфакс», Сергей Бондаренко является директором МУП «Похоронный дом "ИМИ"», которому, в свою очередь, принадлежит доля в 23,5 % в АО «Мемориальная служба "ИМИ"». В этом АО депутат Бондаренко ранее был членом совета директоров. Находится же мемориальная служба по одному адресу с похоронным домом.





По этому же адресу располагается и «Белый тополь», а также некое ООО «Вертоград» (ковка, штамповка и профилирование, торговля розничная и прочая в специализированных магазинах, предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты и др.). У всех этих организаций, по данным «СПАРК-Интерфакс», не только единый адрес, но и один телефон. Впрочем, лично Бондаренко к «Вертограду», судя по «СПАРКу», отношения не имеет.







Один из последних скандалов с депутатами случился совсем недавно: 17 января НГС сообщил, что накануне ночью приемную депутата Заксобрания Алексея Андреева забросали бутылками с зажигательной смесью.





Дополнение: Первоначально в тексте новости шла речь о том, что прокуратура потребовала уволить Бондаренко, однако эта формулировка не является точной. Прокурор потребовал «устранить нарушение». Как уточнили в областной прокуратуре, для устранения нарушения закона есть как минимум два варианта. Один из них — действительно увольнение Бондаренко с поста директора МУП «Похоронный дом "ИМИ"». Второй — его исключение из состава учредителей фонда.

