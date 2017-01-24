​Забастовка на крупном заводе, атака хакеров и другие главные новости

Дайджест главных событий 24 января по версии НГС.







• Темой дня стала забастовка на крупном заводе металлоконструкций «Техсталь». Его работники утверждают, что не видели зарплаты с июля. Директор предприятия, в свою очередь, уверяет, что буквально вчера деньги выплатили. Кто прав, а кто нет — уже разбираются следователи.







• У провайдера «Сибирские сети» несколько дней наблюдаются сбои — в компании объясняют это несколькими серьезными DDoS-атаками. Цель хакеров — обрушение сети провайдера.







• Главная экономическая новость дня — отчет заместителя губернатора НСО Сергея Сёмки. Он рассказал, что в 2017 году регион увеличит добычу нефти, а также производство лекарств и сладостей.







• Происшествием дня стало ДТП с участием сравнительно редкой машины — китайского седана марки Vortex. Авария интересна и тем, что ей способствовала двойная колея.