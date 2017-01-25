Новосибирцы стали намного чаще жаловаться на нарушение своих прав

​В Новосибирской области за прошлый год на 17 % подскочило число обращений к уполномоченному по правам человека.





При этом наибольшее количество обращений приходится на социальную и жилищную сферу, рассказала на пресс-конференции 24 января уполномоченный по правам человека в НСО Нина Шалабаева. В целом за 2016 год к омбудсмену поступило 2340 обращений, в 2015 году их было 1997, что на 17 % меньше.





«Ко мне постоянно обращаются осужденные, обвиняемые, подозреваемые, которые несогласны с действиями сотрудников полиции и принятыми в их отношении следственными органами и судами решениями. Таких обращений было 195, из них 22 — на действия ГУ МВД по НСО и их территориальные подразделения», — рассказала Нина Шалабаева.





По словам Нины Шалабаевой, новосибирцы по-прежнему жалуются на нарушение прав в сфере ЖКХ, на нарушение прав дольщиков.







Много жалоб касается переселения из ветхого и аварийного жилья. При этом стало меньше обращений по поводу точечной застройки. Увеличилось количество обращений в экономической сфере, но снизилось в политической. В два раза чаще стали сообщать омбудсмену о нарушениях в сфере экологии.





Большое количество обращений в адрес уполномоченного — на нарушение прав граждан, находящихся в местах ограничения или лишения свободы. Их поступило в прошлом году 352, в позапрошлом было 317, отметила омбудсмен, добавив, что впервые к ней поступило 13 обращений от адвокатов в интересах своих подзащитных.