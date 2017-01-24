Опасный обгон на трассе стоил жизни двум мужчинам

Опасный обгон на трассе стоил жизни двум мужчинам

​Сегодня, 24 января, на трассе в Новосибирской области произошла смертельная авария с участием грузовика и «Тойоты Короны Премио».


«От полученных травм на месте ДТП скончались водитель и пассажир "Тойоты"», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.


В полиции рассказали, что «Тойота Корона Премио» и грузовик «Хино Рэйнджер» столкнулись лоб в лоб на 1332-м км автодороги Р254 «Иртыш» (Челябинск – Новосибирск) в Чулымском районе. Авария произошла в 16:15.


По предварительным данным, водитель легковой машины ехал в сторону Омска. Когда он выехал на встречную полосу для обгона, то врезался в грузовик.


В пресс-службе полиции уточнили, что оба погибших — мужчины. Их точный возраст пока неизвестен. Больше в аварии никто не пострадал.


«На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и оперативно-следственная группа полиции. Устанавливаются причины и все обстоятельства случившегося», — добавили в ГУ МВД России по Новосибирской области.


Двумя днями ранее на этой же трассе в Чулымском районе столкнулись грузовик Volvo и кроссовер Nissan Qashqai. Водитель кроссовера погибла на месте.

Ольга Хмелевская
Фото thinkstockphotos.com

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