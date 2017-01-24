​Хакеры третий день атакуют сеть крупного новосибирского провайдера

Новосибирцы массово жалуются на проблемы с выходом в интернет у провайдера «Сибирские сети», оказалось, что причина — хакерская атака.







Читательница сообщила в редакцию НГС.НОВОСТИ о проблемах с выходом в интернет у абонентов провайдера «Сибирские сети». «Все началось в первом часу ночи сегодняшнего дня [23 января]. Потом к вечеру также были обрывы», — рассказала женщина. В соцсети «ВКонтакте» корреспондент НГС.НОВОСТИ нашел еще несколько десятков сообщений о сходной проблеме.







Технический директор компании «Сибирские сети» Виктор Судариков пояснил НГС.НОВОСТИ, что причина проблем новосибирцев с выходом в Сеть — DDoS-атаки, которые направлены на выведение из строя ключевых узлов связи сети. Специалисты фиксируют их уже третий день и предполагают, что хакерский трафик идет из Европы и Украины.



«Отличие этой атаки в волнообразном характере — она более продолжительная, а хакеры используют более изощренные методы. Благодаря тому, что наша сеть оборудована системой мониторинга проблем, мы мгновенно выявляем начало атаки и блокируем ее. DDoS-атака, как правило, выводит из строя сегмент сети, поэтому часть наших абонентов может заметить это в виде кратковременного "мерцания" связи», — пояснил Виктор Судариков.



По словам техдиректора компании, абоненты, их компьютеры и файлы находятся в полной безопасности: «Цель атаки — выведение из строя именно узлов связи», — говорит Судариков.







«Есть предположение, что атака направлена не на "Сибирские сети", а на каналы в целом, поэтому ее могут ощущать на себе сразу несколько провайдеров. Для этого мы сейчас обмениваемся информацией с коллегами по рынку. Вместе с этим наши технические специалисты круглосуточно анализируют трафик и ведут расследование для окончательного блокирования атак», — рассказали в компании.







Кроме провайдера «Сибирские сети» в Новосибирске работают «Новотелеком», «Ростелеком», ТТК и др.







НГС.НОВОСТИ недавно рассказывали, что ООО «Новотелеком» (торговая марка «Электронный город») намерен приобрести пермский «ЭР-Телеком Холдинг» (бренд «Дом.ru»).







Справка: DoS (от англ. Denial of Service — отказ в обслуживании) — хакерская атака на вычислительную систему с целью довести ее до отказа, т.е. создание таких условий, при которых добросовестные пользователи системы не могут получить доступ к предоставляемым системным ресурсам (серверам), либо этот доступ затруднен (Википедия).