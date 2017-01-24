Названы улицы, на которых починят водопровод и теплотрассы на деньги от роста тарифов

Власти НСО и Новосибирска договорились с поставщиками воды и тепла о контроле использования дополнительной выручки, которую они будут получать с 1 июля 2017 года в связи с повышением тарифов на коммунальные услуги.





​Соглашение об этом подписали 24 января мэр Новосибирска Анатолий Локоть, руководитель департамента по тарифам НСО Гарей Асмодьяров, генеральный директор «СИБЭКО» Руслан Власов и руководитель МУП «Горводоканал» Юрий Похил.





Так, «Горводоканал» в 2017 году планирует получить на 200 млн руб. больше на модернизацию и реконструкцию централизованной систем водоснабжения и водоотведения, «СИБЭКО» — дополнительно 664 млн руб., которые направит на инвестпроекты в сфере теплоснабжения.





«Эту сумму ориентировочно, пока расчетно, получат поставщики услуг своей выручки дополнительно от объемов повышенных тарифов, которые приняты в декабре», — сказал губернатор НСО Владимир Городецкий. По его словам, работы начнутся уже в апреле, хотя дополнительная выручка за счет новых тарифов у предприятий появится только к сентябрю.





На полученные деньги «Горводоканал» собирается подготовить к зиме водопровод на ул. Зорге, Титова, Вертковской, Красноводской, Даурской, Петухова и др.,





а также реконструировать канализацию на некоторых участках. «СИБЭКО» также представило список из объектов, которые будут отремонтированы — в него вошли теплотрассы на ул. Фрунзе, Тульская, Римского-Корсакова, Лазурная, Доватора и др. В перечень включены и ремонтные работы на четырех городских ТЭЦ и на других объектах.







«Таких участков [теплотрасс] у нас практически 10 км. Это большая работа по модернизации тепловой изоляции. В цифрах это 24 тыс. погонных метров сетей. Это модернизация двух энергетических котельных установок, замена барабанов на двух котлах — большая сложная работа», — прокомментировал генеральный директор «СИБЭКО» Руслан Власов.





Губернатор Владимир Городецкий также заявил, что надеется на общественный контроль за использованием денег, и подчеркнул, что «его не нужно воспринимать как недоверие». Отчитываться о проведении работ, по словам Городецкого, поставщики воды и тепла будут один раз в полгода.







Мэр Новосибирска Анатолий Локоть отметил, что в соглашении соблюдены все условия, которые выдвигали депутаты и исполнительная власть при согласовании новых тарифов. «Что это за условия…





Прежде всего, дополнительно собранные средства должны быть направлены на увеличение надежности тепловой системы, системы жизнеобеспечения. Именно на эти цели, а не на какие другие.





Второе условие — это прозрачность и доступность для контроля данных работ и затрат. Третье — это дополнительные меры социальной поддержки», — объяснил Анатолий Локоть.





В декабре 2016 года постановление губернатора НСО разрешило поставщикам коммунальных услуг повысить тарифы с 1 июля 2017 года в среднем на 15 %. В том числе тарифы на холодную воду увеличены на 20 %, на горячую — на 15,9 %, на водоотведение — на 20,1 %, на отопление — на 14,9 %. Меньше всего повышены тарифы на электроэнергию (на 2,9 %) и на газ (на 3,9 %). После принятия новых тарифов в Новосибирске прошла протестная акция.





Губернатор Владимир Городецкий пообещал, что новосибирцы смогут претендовать на компенсацию части затрат на коммуналку из областного бюджета. «Прежде всего меры поддержки в объеме 100 % на приростной тариф для категорий, которые имеют льготы — с малыми доходами, малообеспеченные, многодетные, ветераны и т.д..





Это порядка 500 тыс. человек. Они, не заявляясь, получат перерасчет на разницу от 4 % процентов, узаконенную федеральным правительством, от установленного нами 14,9 %.





Разницу в 10 % мы 100 % компенсируем, — объяснил Городецкий. — В заявительном порядке мы прописали возможность для остального населения заявиться в органы социальной защиты, прописано, с чем надо обратиться. И на этот приростной характер можно получить меру поддержки в объеме 50 %».