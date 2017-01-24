Следователи занялись ветераном, потерявшим квартиру

Новосибирские следователи решили разобраться в истории ветерана Великой Отечественной войны, который остался без квартиры.





Следователи решили проверить сообщения СМИ о возможном квартирном мошенничестве, связанном с ветераном Великой Отечественной войны. Об этом сегодня, 24 января, сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова.







22 января «Вести-Новосибирск» рассказывали в своем сюжете, что 7 лет назад бывший фронтовик Александр Чуркин получил 1 млн 231 тыс. руб. на приобретение жилья и купил квартиру на ул. Высоцкого. При этом сейчас ветеран живет в чужой квартире.





По данным следователей, сейчас ветеран живет в квартире на ул. Гурьевской.







«Вести» добавляют, что хозяина этой квартиры ветеран называет «внуком» — с ним он познакомился, когда лежал в больнице. Соседи утверждают, что ветеран голодает.







«Согласно информации СМИ, "внук" забрал у пожилого мужчины паспорт, ордена и получает за него ветеранскую пенсию. При этом никаких родственников и опекунов у ветерана нет, также нет никакого имущества в собственности», — пересказывают телесюжет в Следственном комитете.





Как пояснила Анастасия Кулешова, следователям предстоит проверить эти сведения и выяснить все обстоятельства произошедшего. «По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — добавила представитель Следственного комитета.





Осенью 2016 года НГС.НОВОСТИ рассказывали еще об одном квартирном скандале: 91-летний ветеран войны Петр Федорович Арзамасов остался без жилья и жил у своей знакомой, потому что его 2-комнатную квартиру в Московской области продали родственники.