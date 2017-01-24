​Электричка на популярном направлении из Новосибирска поменяла расписание

Популярная электричка между Новокузнецком и Новосибирском перестает ходить по субботам.







«По субботам начиная с 28 января 2017 г. отменяется курсирование скорого поезда дальнего следования "Экспресс" № 847/848 сообщением "Новокузнецк –Новосибирск – Новокузнецк"», — рассказали в «Кузбасс-пригороде».







Таким образом, теперь электричка будет ходить пять дней в неделю вместо шести — она также не ездит по средам.







По расписанию электричка выходит из Новокузнецка в 3:05 по московскому времени, приезжает в Новосибирск в 9:10. Обратно она уходит в 10:40, а приезжает в 16:46.







В октябре 2016 года НГС.НОВОСТИ рассказывали о том, как из-за схода вагона грузового поезда задержалась электричка «Новосибирск – Новокузнецк».