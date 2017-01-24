​Жители многоэтажки прикормили красивую лесную птицу

Жители многоэтажки прикормили красивую лесную птицу (фото)

В Кольцово местные жители прикормили на окне многоэтажки красивую и осторожную лесную птицу.

 

«Уже несколько дней прилетает, клюет семечки, пшено, крошки хлеба с подоконника на седьмом этаже. Необычная птица», — рассказал читатель НГС.НОВОСТИ, который прислал в редакцию фото птицы с ул. Молодежная, 8.


Орнитолог Алексей Яновский пояснил, что эта птица — щегол. «Щегол оседлая птица, живет в лесах Новосибирской области. Щеглы питаются семенами репейника, сухостоем. Но этой зимой снега много, очевидно, возникли проблемы с пропитанием и, увидев, как кормятся синицы, щегол полетел к людям. Они прикормили птицу», — сообщил Алексей Яновский и добавил, что 


сам никогда не видел этих пернатых у многоэтажек, обычно щеглы осторожны и с людьми стараются не контактировать.


Два года назад  изображение этой птицы встречалось в книжных магазинах Новосибирска — тогда в свет вышел роман Донны Тартт «Щегол»,  на его обложке поместили фрагмент картины «Щегленок на стене, освещенной солнцем» Карела Фабрициуса.

Анна Наумцева
Фото читателя НГС

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