​Жители многоэтажки прикормили красивую лесную птицу

В Кольцово местные жители прикормили на окне многоэтажки красивую и осторожную лесную птицу.





«Уже несколько дней прилетает, клюет семечки, пшено, крошки хлеба с подоконника на седьмом этаже. Необычная птица», — рассказал читатель НГС.НОВОСТИ, который прислал в редакцию фото птицы с ул. Молодежная, 8.





Орнитолог Алексей Яновский пояснил, что эта птица — щегол. «Щегол оседлая птица, живет в лесах Новосибирской области. Щеглы питаются семенами репейника, сухостоем. Но этой зимой снега много, очевидно, возникли проблемы с пропитанием и, увидев, как кормятся синицы, щегол полетел к людям. Они прикормили птицу», — сообщил Алексей Яновский и добавил, что





сам никогда не видел этих пернатых у многоэтажек, обычно щеглы осторожны и с людьми стараются не контактировать.







Два года назад изображение этой птицы встречалось в книжных магазинах Новосибирска — тогда в свет вышел роман Донны Тартт «Щегол», на его обложке поместили фрагмент картины «Щегленок на стене, освещенной солнцем» Карела Фабрициуса.