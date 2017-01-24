За год из Новосибирской области мигрировали более 400 компаний

Новосибирская область вышла на 6-е место среди лидеров по миграции компаний — в том числе тех, что заключили госконтракты.


По результатам исследования аналитиков базы данных Kartoteka.ru, Новосибирская область вошла в топ-10 субъектов федерации по миграции компаний в 2016 году, заняв 6-е место. Согласно проведенному исследованию, всего в регионе было зафиксировано 409 таких случаев, 23 компании при этом в 2015–2016 годах имели заключенные госконтракты.


Лидером рейтинга стала Москва (более 6,1 тыс. миграций компаний, из них 168 — с госконтрактами), второе и третье место занимают Самарская и Московская область соответственно (800 и 1050 миграций, по 38 компаний имели госконтракты).


За год из Новосибирской области мигрировали более 400 компаний


Среди федеральных округов лидирует Центральный, Сибирский федеральный округ занял 3-е место по миграциям компаний — здесь специалисты зафиксировали более 1,5 тыс. миграций, 89 компаний имели госконтракты.


Кроме того, Сибирский федеральный округ замыкает топ-3 округов по числу банкротств: за 2016 год в Сибири по банкротству ликвидировано более 5,1 тыс. компаний, 403 из них в 2015–2016 годах заключили госконтракты, следует из представленной на сайте диаграммы.


За год из Новосибирской области мигрировали более 400 компаний


По оценке аналитиков, ликвидация и миграции могут свидетельствовать о выведении средств, направленных на исполнение госконтрактов.


Также вчера стало известно о решении суда снять обеспечительные меры с компании «Сибмост», дело о банкротстве которого рассматривается с прошлого года.​

Лиза Пичугина
Инфографика kartoteka.ru

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