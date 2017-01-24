«Сибирь» объявила поиски красивых болельщиц

Болельщицы с бывшим игроком ФК «Сибирь» Алексеем Медведевым
Болельщицы с бывшим игроком ФК «Сибирь» Алексеем Медведевым

Новосибирский футбольный клуб объявил начало конкурса «Мисс ФК "Сибирь"» и пригласил поучаствовать в нем молодых болельщиц.


«Принять участие в конкурсе могут представительницы прекрасного пола в возрасте от 18 до 35 лет, являющиеся гражданками России и болельщицами футбольного клуба "Сибирь"», — сообщает пресс-служба клуба.


Конкурс «Мисс ФК "Сибирь"» будет проходить в два этапа. Девушки, которые любят футбол и ходят на игры, с 23 января по 23 марта должны заполнить анкету участницы и прислать три своих фото на электронную почту club@fc-sibir.ru.


На одном из фото конкурсантка должна быть в атрибутике ФК «Сибирь», а два других — на выбор болельщицы.


«Желательно, чтобы на снимках была видна фигура участницы и ее лицо», — отмечает пресс-служба клуба.


В анкете претендентка должна указать свои данные, а также рассказать, почему она любит футбол и болеет за ФК «Сибирь». После 23 марта фотографии девушек выложат в группы клуба в соцсетях, после чего болельщики, а также футболисты и тренеры «Сибири» выберут 8 финалисток. Финал состоится до 20 апреля.


Победительница конкурса «Мисс ФК "Сибирь"» получит призы от футбольного клуба и примет участие в конкурсе «Мисс ФНЛ-ФОНБЕТ», который пройдет в Москве 22–23 мая.


Там девушка будет соперничать с 19 победительницами конкурсов, проведенных остальными клубами ФНЛ.


Призовой фонд финала конкурса включает недельную поездку на двоих на Кипр, фотосессию для публикации в глянцевом журнале и много других призов.


В конце прошлого года в Новосибирске прошел конкурс «Мисс физкультура», его выиграла мастер спорта по художественной гимнастике Алеся Звонкова.

Ксения Евдокимова
Фото Сергея Ляшко

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