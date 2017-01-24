Девушка с необычным именем победила на конкурсе чтецов со стихом про Трампа

Таш Грановски слева
Таш Грановски слева


Девушка Таш Грановски со стихотворением Всеволода Емелина про Трампа победила в конкурсе чтецов «Открой рот».


Девушка с необычным именем победила на конкурсе чтецов со стихом про Трампа (фото)


В этот раз соревновались победители конкурсов чтецов из разных городов. «Матч всех звезд — одна из традиций чемпионата, которая проходит по месту рождения "ребенка" (самой идеи конкурса. — И.К.) — в городе Новосибирске. Пару раз проводили в Москве, но там все заканчивалось плохо, потому что нет ничего хуже, чем поющий журналист Кашин. Он был членом жюри и пел песню Шуфутинского. Звезд всегда выбираем по-разному: в прошлом году был Новосибирск против остального мира, а в этом — Сибирь против Москвы», — с улыбкой заметил основатель чемпионата Михаил Фаустов.


Девушка с необычным именем победила на конкурсе чтецов со стихом про Трампа (фото)


Чемпионат «Открой рот», на котором участники с выражением читают фрагменты вслепую выбранных книг, каждый год расширяется. В 2016 году в нем участвовало 111 городов, на сегодня подали заявки уже 122 города. Впервые в этом году «Открой рот» пройдет за границей — в Латвии. Были заявки из Астаны, Нью-Йорка, Лондона, Берлина.


Девушка с необычным именем победила на конкурсе чтецов со стихом про Трампа (фото)


«Мы не стремились к захвату мира, пока не стали к этому готовы… Очень не хочется повторить судьбу "Тотального диктанта", который разросся до таких масштабов, что некоторые люди пытаются его переименовать. "Открой рот" тоже пытаются переименовать. Я заметил даже некую тенденцию в нескольких городах и даже странах, что под флагом "Открой рот" проводят тренинги личностного роста. Я являюсь серьезным противником этого шарлатанства», — сообщил Фаустов, добавив, что все права на чемпионат и название зарегистрированы, а мероприятие всегда было некоммерческим, существуя на доходы от других проектов.


Девушка с необычным именем победила на конкурсе чтецов со стихом про Трампа (фото)


За Сибирь в баре с одноименным названием «Открой рот» выступали титулованные участники чемпионата из Новосибирска, Красноярска и Кемерово. В командах было по 5 человек, каждый читал свой текст — это оценивало жюри, меняющееся каждый раунд. В разных раундах читались как заметки из газет, так и фрагменты книг, купленных на ярмарке возле ДК им. Чкалова и на Белорусском вокзале Москвы. Получившие минимальные оценки выбывали. 


Девушка с необычным именем победила на конкурсе чтецов со стихом про Трампа (фото)


В финале оказались Таш Грановски из Москвы и Илья Андреев из Кемерово. Победителю в качестве приза вручили все книги, которые использовались в конкурсе. В общем зачете победила команда Сибири, получив денежный приз, размер которого не назывался.


Первый чемпионат «Открой рот» состоялся в Новосибирске в июне 2011 года.


Девушка с необычным именем победила на конкурсе чтецов со стихом про Трампа (фото)



Илья Калинин
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