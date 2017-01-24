Няню уволили с работы после скандала с привязанным к кровати ребенком

В благотворительном фонде «Солнечный город» объяснили поведение няни, которая привязала ребенка к кровати в новосибирской городской детской клинической больнице № 3.







Как пояснили в PR-службе детского благотворительного фонда «Солнечный город», 17 января няня фонда нарушила правило и ушла на час раньше, так как ее срочно вызвали домой к заболевшему ребенку. Об этом она предупредила медицинских работников.







«К сожалению, сотрудники больницы не имели возможности присматривать за детьми в палате, где вместе с отказниками лежал пострадавший мальчик. Няня знала, что все дети спокойно дождутся ночную смену, ее беспокоил только ребенок, чей отец уехал за флюорографией. Старшая медсестра принесла медицинские фиксирующие повязки на случай, если няне действительно придется оставить этого ребенка одного, и в целях безопасности — чтобы он не выпал на бетонный пол или не причинил другой вред собственному здоровью. Перед уходом няня зафиксировала ребенка», — описали ситуацию в «Солнечном городе».





В организации пояснили, что няни фонда «Солнечный город» уже 10 лет присматривают за детьми-отказниками в больницах. «Наши няни заботятся об этих детях, кормят их, играют, качают на руках. Из-за того, что в больницах постоянно не хватает персонала, наши няни вынуждены присматривать еще и за "домашними" детьми», — отметили в детском благотворительном фонде.







В PR-службе добавили, что ситуацию с привязанным ребенком фонд считает «чудовищной и недопустимой». «Няня уволена, проведена беседа с каждым сотрудником, няни проекта пройдут повторную аттестацию. Ведется активное сотрудничество со следствием», — сообщили в фонде.







По словам директора «Солнечного города» Марины Аксеновой, благотворительный фонд сделает все возможное, чтобы эта история больше не повторилась.







«Произошедшее для нас — неприемлемо и жестоко. Я пытаюсь понять, что же произошло с няней, которая проработала долгий срок, и никогда не было ни одного замечания к ее работе и отношению к детям. Я глубоко сожалею о случившемся и приношу свои извинения родителям мальчика!» — сказала директор благотворительного фонда.







Как ранее рассказывал отец ребенка Александр Дурицкий, 14 января его сына, которому 1 год 7 месяцев, увезли в больницу с диагнозом ОРВИ. Сначала в больницу с сыном легла мама, но ее попросили сделать флюорографию. В больнице остался сам Александр, но его тоже отправили делать эту процедуру. Работники больницы пообещали родителям, что за их сыном присмотрит нянечка из отделения для новорожденных.







Когда Александр вернулся, он заметил на руках сына красные отметины. По словам мужчины, позже главный врач больницы призналась, что ребенка привязывали к кровати лейкопластырем.







Полиция возбудила уголовное дело о жестком обращении с ребенком. За расследование взялись представители Следственного комитета.