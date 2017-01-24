​Новосибирск в новом году будет делать больше лекарств и добывать больше нефти

В 2017 году в Новосибирской области будут активнее добывать нефть и полезные ископаемые, заниматься легкой промышленностью и открывать новые заводы, однако снижение темпов строительства станет проблемой для металлургов.







Об этом рассказал на пресс-конференции заместитель губернатора Сергей Сёмка. По его данным, предполагаемый рост промышленного производства области может составить 101,5–102,2 %.





Лекарства





Во втором квартале нового года откроют и сдадут в эксплуатацию новый цех ЗАО ПФК «Обновление», производящей лекарства марки RENEWAL (анальгин, валидол, цитрамон, активированный уголь и другие популярные препараты), сообщил чиновник. По его словам, «Обновление» готовит к выпуску 25 наименований новой продукции, которая сможет занять 10–15 % рынка.





«Новая жизнь будет у компании "АБОЛмед" (фармацевтическая компания, которая работает в Новосибирске с 1998 года, специализируется на антибиотиках. — Н.Г.), в конце прошлого года московская компания "Пребенд" вышла с инициативой и уже стала новым акционером этого предприятия», — сообщил Семка.







Сладости





Кроме фармацевтики чиновник отметил продвижение в переговорах с производителями кондитерской продукции «Мон'дэлис Русь» (входит в группу компаний Mondelez International (США)), завод которого должен был появиться в новосибирском ПЛП еще в 2016 году. «Я думаю, в ближайшее время мы встретимся с компанией "Мон'дэлис" и в этом году будет ее запуск», — отметил спикер.







Полезные ископаемые





Также, по его оценкам, в будущем году угледобывающая компания «Сибирский Антрацит» увеличит добычу полезных ископаемых до 9,5 млн т в год. Из-за замерзших болот, по оценке Семки, в новом году прекратится падение добычи нефти компанией «Новосибирскнефтегаз»: «Наконец-то предприятие поставило перед собой цель увеличить объем геолого-разведочных работ еще на одном лицензионном участке. Думаю, зима даст возможность завести по болотам оборудование для разведки и обустройства месторождений», — сказал заместитель губернатора.







Обувь





По оценке Семки, показатели растут и у «Обуви России», в частности, предприятие заключило контракт с Министерством обороны и планирует участвовать в конкурсе на 500 млн руб.







Отрасли в минусе





В 2016 году показатели в производстве пищевой промышленности снизились на 2,7 %, отмечает чиновник, в том числе в регионе стали производить меньше крепкого алкоголя и хлебобулочных изделий. По мнению Семки, это связано со снижением покупательской способности. В будущем году продолжится снижение и в металлургии, отметил он:





«Это связано с торможением или падением объемов строительной отрасли, где нужны металлоконструкции». В 2016 году в этой отрасли произошло самое большое снижение на 66,1 %.





Ранее НГС.НОВОСТИ писали, что под Новосибирском откроется новое производство — утиная ферма.