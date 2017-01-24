Возле высоток на окраине водители грузовиков устроили стихийный снегоотвал

Администрация Кировского района Новосибирска поймала управляющую компанию ЖК «Матрешкин двор» на вывозе снега на незаконный снегоотвал.







С 17 января сотрудники администрации наблюдали за участками возле домов № 4 и 6 по ул. Николая Сотникова. Это началось после того, как жители пожаловались журналистам на то, что сюда незаконно свозят снег.







«23.01.2017 г. в 13 ч. 30 мин. при осмотре данной территории установлено, что незаконные действия совершаются управляющей организацией ЖК "Матрешкин двор", а именно после уборки придомовой территории многоквартирного дома № 101 на ул. Петухова», — передали в пресс-центре мэрии Новосибирска ответ администрации. Снег привезли на 4 машинах.







Администрация составила протокол и теперь ищет, кто из людей виновен в этом. Кроме того, власти намерены соорудить вокруг участка земельный вал, чтобы сюда больше не могли подъезжать машины со снегом.







«Матрешкин двор» обслуживает управляющая компания «Центр-Домоуправления», ее представители прокомментировали НГС.НОВОСТИ ситуацию.







«Водитель по ошибке увез туда снег. Мы вчера начали вывозить снег из дворов, потому что складировать уже некуда. И он почему-то повез этот снег туда, видимо, чтобы сэкономить время, чтобы сделать больше ходок», — пояснили в управляющей компании. Представители также отметили, что это водитель подрядной организации, которую наняла УК. Водитель должен был увезти снег на законный снегоотвал на ул. Ватутина.







Также в УК добавили, что этот несанкционированный вывоз случился с компанией впервые, а кучи снега, которые лежат на Сотникова, возила другая компания, не связанная с «Матрешкиным двором».







«Признаем свою вину, но мы не все огромное количество снега привезли», — сказали в компании, отметив, что водителя поймали, когда он ехал в первый или второй раз.







После случившегося «Центр-Домоуправления» засыпала въезд на участок рядом с домами на Сотникова.







Управляющая компания засыпала въезд на несанкционированный отвал











В конце октября НГС.НОВОСТИ писали о том, что жители одной из улиц в Первомайском районе возмутились складированием снега недалеко от жилых домов.